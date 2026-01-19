関連記事
個別銘柄戦略: アジュバンやKG情報に注目
*09:12JST 個別銘柄戦略: アジュバンやKG情報に注目
先週末16日の米株式市場でNYダウは83.11ドル安の49,359.33ドル、ナスダック総合指数は14.63pt安の23,515.39pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比340円安の53,720円。為替は1ドル＝157.70-80円。今日の東京市場では、台湾代理店の株式をトヨタ＜7203＞に譲渡し譲渡益約301億円を26年3月期特別利益に計上すると発表した日野自＜7205＞、久光薬＜4530＞に対するTOB（株式公開買付け）に応募し投資有価証券売却益24.08億円を26年3月期特別利益に計上すると発表した高砂香料＜4914＞、株主優待制度を導入すると発表した八十二長野銀行＜8359＞、25年12月期の既存店売上高が9.4％増と26年3月期で最高の伸び率となったヨシックス＜3221＞、東証スタンダードでは、営業利益が前期20.3％増・今期12.3％増予想と発表した協和コンサル＜9647＞、25年12月期業績見込みを上方修正したKG情報＜2408＞、第3四半期累計の営業利益が33.1％増で上期の赤字から黒字に転じたアジュバン＜4929＞、発行済株式数の2.34％上限の自社株買いと買付け委託を発表したオーケーエム＜6229＞などが物色されそうだ。一方、25年12月の売上高が3.9％増と11月の12.0％増から伸び率が縮小したマーケットE＜3135＞、東証スタンダードでは、25年11月期営業損益が0.98億円の赤字と従来予想の0.59億円の赤字から赤字幅が拡大したティムコ＜7501＞などは軟調な展開が想定される。《CS》
