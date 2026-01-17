*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 SMC、キオクシアHD、オルガノなど

銘柄名<コード>16日終値⇒前日比

三菱商＜8058＞ 4055 -83

米国シェールガス事業を52億ドルで取得すると発表。財務負担懸念。

イビデン＜4062＞ 7835 +353

豊田織＜6201＞へのTOBに応募。

投資有価証券売却益441.71億円を26年3月期特別利益に計上。

テラプロ＜6627＞ 7130 +260

25年12月の売上高38.5％増。25年12月期で最高の伸び率。

Trailhead Global Holdings＜3358＞ 98 +4

25年12月の売上高29.0％増。26年3月期で最高の伸び率。

アライドアーキ＜6081＞ 293 +80

最高暗号資産責任者（CCO）新設。次世代DAT構想の策定に着手。

富士マガ＜3138＞ 1030 +150

株主優待制度を拡張。発行済株式数の0.4％の自社株消却も発表。

ローツェ＜6323＞ 3178 +386

TSMC効果で半導体関連の一角がしっかり。

日東紡績＜3110＞ 14370 +1050

半導体関連の一角が強い動きで支援材料に。

タツモ＜6266＞ 2646 +254

半導体関連の中小型の一角が値を飛ばす。

コプロHD＜7059＞ 1121 +81

M&Aによる事業規模の拡大を期待材料視。

オルガノ＜6368＞ 16530 +1140

中小型半導体関連の一角として上値追い。

キオクシアHD＜285A＞ 14750 +1120

目標株価引き上げなどで米サンディスクが上昇。

野村マイクロ・サイエンス＜6254＞ 3685 +200

15日にはゴールドマン・サックス証券が目標株価を引き上げ。

小松製作所＜6301＞ 5676 +204

値上げによる収益増期待が続く形。

SCREEN＜7735＞ 17870 +990

TSMCの好決算発表を材料視。

電通グループ＜4324＞ 3198 +90

14日に急落からの自律反発。

ジーエス・ユアサ コーポレーション＜6674＞ 4027 +165

直近ではシティグループ証券が目標株価引き上げ。

三越伊勢丹＜3099＞ 2634.5 +74.5

1月半ばまでの販売動向を好感。

SBI新生銀行＜8303＞ 2125 +94

上場来高値更新による需給の改善も期待。

CKD<6407> 4080 +140

15日にはUBS証券やゴールドマン・サックス証券が目標株価上げ。

SMC<6273> 66380 +2060

15日には複数の外資系で目標株価引き上げの動き。

東洋エンジニアリング<6330> 6700 -670

さすがに過熱警戒感で利食い売り集まる。

冨士ダイス<6167> 1194 -146

連日急騰の反動が強まる。

三井海洋開発<6269> 14200 -1530

レアアース関連は全般的に利食い売り優勢。

東邦亜鉛<5707> 2187 -128

過熱警戒感から利食い売り集まる。

石油資源開発<1662> 1884 -163

レアアース関連株下落の流れに押される。

ベイカレント<6532> 6625 -578

決算評価で15日は買い優勢となっていたが。

古河機械金属<5715> 4625 -315

レアアース関連として直近急伸の反動。

東亜建設工業<1885> 3205 -240

レアアース関連の一角として売りが優勢。

日本ヒューム<5262> 1726 -81

国策関連として直近で急騰の反動。《CS》