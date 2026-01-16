*14:07JST インテリックスホールディングス---みらいホールディングスとの資本業務提携を決議

インテリックスホールディングス＜463A＞は13日、みらいホールディングス(本社：愛知県名古屋市、以下、みらいHD)と資本業務提携契約をすることを発表した。不動産業界の課題解決を通じて持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図る目的で本契約を締結するとしたもので、同日開催の取締役会で決議された。

みらいHDは、不動産クラウドファンディング「みらファン」を運営のほか、マンスリーマンション、ホテル・温浴施設の運営を行っている。資本提携として、みらいHDが新たに発行する第3種優先株式12,000株(3億円分)の割当をインテリックスホールディングスが引き受ける。議決権を有し、1株当たり1,563円の優先配当が付与される種類株式であり、2026年2月16日の株主総会決議を条件に発行が予定されている。

業務提携では、インテリックスホールディングスのリノベーションノウハウと、みらいHDの運営ノウハウ・営業基盤を融合させ、保有不動産の最適運用や子会社サービスの導入による運営効率向上・顧客体験の強化を図る。具体的には、マンスリーマンションや宿泊施設の運営において相互に物件情報を共有し、当社グループ子会社「FLIE」が提供する不動産DXサービスとAPI連携を行い、宿泊施設の予約情報やスマートロックを活用した入退室管理など、運営プロセスの電子化を試験導入する予定です。《NH》