関連記事
トヨクモ マニュアル作成・社内wikiツール「NotePM」が、検索機能をリニューアル
記事提供元：フィスコ
*11:07JST トヨクモ---マニュアル作成・社内wikiツール「NotePM」が、検索機能をリニューアル
トヨクモ＜4058＞の子会社であるプロジェクト・モード株式会社は、同社が提供するナレッジ管理SaaS「NotePM」において、検索機能のリニューアルを実施したと発表した。
これまで採用していた「完全一致」検索では、表記の揺れや同義語に対応できず、情報が見つからないケースがあったが、新たに導入された「関連度検索」により、検索精度が向上した。
「関連度検索」は、入力キーワードの意味や文脈を考慮して検索結果を提示する仕組みで、「なんとなくのキーワード」でも目的の情報にたどり着けるようになる。主な改善点としては、ひらがな・カタカナ・漢字などの表記揺れを吸収するあいまい検索や、同義語による検索結果表示、複数キーワードに対応するOR検索、特定のキーワードを含むページを検索結果から除外する除外検索機能の追加がある。
さらに、検索結果の並び替え機能、PDFやWordなど添付ファイル内でのキーワードのハイライト表示、検索速度の大幅な向上も実現している。
NotePMはマニュアルや手順書、社内FAQ、議事録などのストック情報を一元管理できるサービスであり、全文検索やバージョン管理、高度なセキュリティ機能なども備えている。属人化の防止や教育コストの削減といった導入効果もある。《NH》
スポンサードリンク