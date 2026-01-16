関連記事
個別銘柄戦略: コプロHDやノーリツ鋼機に注目
記事提供元：フィスコ
*09:33JST 個別銘柄戦略: コプロHDやノーリツ鋼機に注目
昨日15日の米株式市場でNYダウは292.81ドル高の49,442.44ドル、ナスダック総合指数は58.27pt高の23,530.02pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比210円安の53,990円。為替は1ドル＝158.60-70円。今日の東京市場では、豊田織＜6201＞へのTOBに応募し投資有価証券売却益441.71億円を26年3月期特別利益に計上する見込みと発表したイビデン＜4062＞、建材機器の製造・販売・関連工事を行うセンクシアを690億円で子会社化すると発表したノーリツ鋼機＜7744＞、建設業界向け人材サービスを提供するトライトを約292億円で完全子会社化すると発表したコプロHD＜7059＞、25年12月の曜日調整後の国内既存店売上高が8.3％増と7か月ぶりの高い伸びとなったイオンファン＜4343＞、東証スタンダードでは、営業損益が前期0.47億円の赤字だが今期6.00億円の黒字予想と発表したノダ＜7879＞、システムエンジニアリングサービスを提供するシステムズサービス社を子会社化すると発表したアクモス＜6888＞、25年12月の売上高が38.5％増と25年12月期で最高の伸び率となったテラプロ＜6627＞、25年12月の売上高が29.0％増と26年3月期で最高の伸び率となったTrailhead Global Holdings＜3358＞、東証グロースでは、ピュアスタットの効果を評価する臨床研究が開始されたたと発表した3Dマトリクス＜7777＞、イーサリアム（ETH）の追加取得を発表したTORICO＜7138＞などが物色されそうだ。《CS》
スポンサードリンク