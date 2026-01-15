*18:06JST ｐｒｏｐｅｒｔｙ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ---25年11月期は2ケタ増収増益、主力の中古住宅再生が堅調に推移

ｐｒｏｐｅｒｔｙ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ＜5527＞は14日、2025年11月期連結決算を発表した。売上高が前期比22.3%増の509.09億円、営業利益が同49.9%増の20.41億円、経常利益が同65.3%増の16.84億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同70.3%増の10.82億円となった。

ホームネットが手掛ける中古住宅再生について、売上高は427.39億円(前年同期比128.5％)、営業利益は17.46億円(前年同期比165.0％)となった。物件仕入額は、278.09億円（前年同期比117.9％）となり、物件販売額は

389.19億円（前年同期比122.2％）となった。

サンコーホーム、ファーストホームが手掛ける戸建住宅について、売上高は81.14億円(前年同期比97.7％)、営業利益は3.41億円(前年同期比80.2％)となった。主に戸建住宅を扱う2社の合計引渡件数は前連結会計年度の260件から249件(前年同期比95.8％)となった。

2026年11月期通期については、売上高が前期比13.9%増の580.00億円、営業利益が同22.4%増の25.00億円、経常利益が同24.6%増の21.00億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同20.1%増の13.00億円を見込んでいる。《AK》