*12:12JST 東京為替：ドル・円は伸び悩み、米金利を注視

15日午前の東京市場でドル・円は伸び悩み、158円22銭から158円57銭まで上昇後は失速した。米10年債利回りは底堅いものの、158円50銭付近が意識され、ドル買いは一服。また、日経平均株価は軟調地合いとなり、株安を嫌気した円買いも重石に。

ここまでの取引レンジは、ドル・円は158円22銭から158円57銭、ユ-ロ・円は184円18銭から184円61銭、ユ-ロ・ドルは1.1633ドルから1.1647ドル。

【要人発言】

・トランプ米大統領

「数週間以内にFRB議長人事で何らかの発表を行う」

「次期議長候補としてハセット氏とウォーシュ氏を高く評価」

「パウエルFRB議長への司法省調査に対する共和党議員の批判を否定」

「ウクライナ巡る交渉の膠着はゼレンスキー氏の責任、プーチン氏は合意の用意」

「イラン政府は崩壊する可能性、どんな政権にも崩壊の可能性はある」

【経済指標】

・日・12月国内企業物価指数：前年比+2.4％（11月：前年比+2.7％）《TY》