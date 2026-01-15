関連記事
個別銘柄戦略: SansanやJESCOHDに注目
個別銘柄戦略: SansanやJESCOHDに注目
昨日14日の米株式市場でNYダウは42.36ドル安の49,149.63ドル、ナスダック総合指数は238.12pt安の23,471.75pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比260円安の54,080円。為替は1ドル＝158.40-50円。今日の東京市場では、第1四半期営業利益が29.35増となった良品計画＜7453＞、上期調整後営業利益が前年同期比3.6倍となったSansan＜4443＞、第3四半期累計の営業利益が79.6％増となったベクトル＜6058＞、26年2月期配当予想を上方修正し1対5の株式分割も発表した東宝＜9602＞、26年2月期利益予想を上方修正したエスフーズ＜2292＞、26年11月期営業利益が11.5％増予想で自社株買いと株主優待品目の変更も発表したFPパートナー＜7388＞、東証スタンダードでは、 第1四半期営業利益が前年同期比2.1倍となったJESCOHD＜1434＞、第1四半期営業利益が67.7％増となったプリモGHD＜367A＞、上期営業利益が23.15増と第1四半期の5.3％減から増益に転じたジーデップアドバンス＜5885＞などが物色されそうだ。一方、第1四半期営業損益が16.81億円の赤字と前年同期の4.00億円の赤字から赤字幅が買う題した出前館＜2484＞、発行済株式数の3.00％上限の自社株買いを発表したが第1四半期営業利益が19.9％減となったSHIFT＜3697＞、第3四半期累計の営業利益が7.5％減と上期の2.7％増から減益に転じたテラスカイ＜3915＞、営業利益が前期33.5％増だが今期17.2％減予想と発表したラクトJPN＜3139＞、東証スタンダードでは、上期営業利益が2.48億円と第1四半期の1.96億円から伸び悩んだIGポート＜3791＞、第3四半期累計の営業利益が10.62億円と上期の9.14応援から伸び悩んだインターライフ＜1418＞などは軟調な展開が想定される。《CS》
