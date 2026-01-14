*17:21JST 東京為替：ドル・円は反落、夕方にかけて下落

14日の東京市場でドル・円は反落。米景気減速懸念の後退でドル買いが先行し、早朝から上昇基調に。また、日経平均株価の強含みで円売り優勢となり、159円45銭まで上値を伸ばした。午後は日本の為替介入を警戒した円買いで、159円00銭まで下落。

・ユ-ロ・円は185円21銭から185円57銭まで上昇。

・ユ-ロ・ドルは1.1636ドルから1.1651ドルまで値を上げた。

・日経平均株価：始値53,827.24円、高値54,487.32円、安値53,792.68円、終値54,341.23円(前日比792.07円高)

・17時時点：ドル・円159円10-20銭、ユ-ロ・円185円30-40銭

【要人発言】

・バロ仏外相

「米国政権によるグリーンランドへの脅しは終わらせなければならない」

・カザークス・ラトビア中銀総裁

「ECBは過度のフォワードガイダンスを提示すべきではない」

「現時点で良好な立ち位置にある」

「経済見通しに対するリスクは双方に存在する」

・トランプ米大統領

「パウエルFRB議長は金利を高くしすぎている」

「パウエルFRB議長の捜査がどうなるかは私にはわからない」

【経済指標】

・中国・12月貿易収支：+1141.4億米ドル（予想：+1140.5億米ドル、11月：+1116.8億ドル）《TY》