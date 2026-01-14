*15:52JST 1月14日本国債市場：債券先物は131円86銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2026年3月限

寄付131円75銭 高値131円88銭 安値131円72銭 引け131円86銭

2年 1.158％

5年 1.599％

10年 2.170％

20年 3.146％



14日の債券先物3月限は131円75銭で取引を開始し、131円86銭で引けた。



＜米国債概況＞

2年債は3.52％、10年債は4.16％、30年債は4.83％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）。



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.85％、英国債は4.40％、オーストラリア10年債は4.71％、NZ10年債は4.47％近辺で推移。（気配値）。

[本日の主要政治・経済イベント]

・時間未定 中国・12月貿易収支（予想：＋1140.5億米ドル、11月：＋1116.8億ドル）

・22：30 米・11月生産者物価コア指数（予想：前年比＋2.7％）

・22：30 米・11月小売売上高（予想：前月比＋0.4％）

・22：30 米・7－9月期経常収支（予想：－2390億ドル）

・24：00 米・12月中古住宅販売（予想：422万戸、11月：413万戸）

・24：00 米・10月企業在庫（予想：前月比＋0.1％）

海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》