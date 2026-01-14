関連記事
出来高変化率ランキング（14時台）～DELTA－P、PRTIMESなどがランクイン
*14:56JST 出来高変化率ランキング（14時台）～DELTA－P、PRTIMESなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [1月14日 14:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜4598＞ DELTA－P 7155700 168794.2 290.76% -0.2749%
＜7711＞ 助川電 2525500 1562678 275.95% 0.1082%
＜2525＞ NZAM 225 1735 752506.2% 2.751%
＜3911＞ Aiming 1837000 51455.62 260.25% 0.0484%
＜3236＞ プロパスト 1547300 52791.02 258.53% 0.1354%
＜8995＞ 誠建設 283600 54808.22 249.28% 0.1528%
＜1397＞ SMDAM225 7013 45247.888 241.46% 0.0114%
＜5817＞ JMACS 1515200 355482.76 199.66% 0.0312%
＜4917＞ マンダム 966500 473411.46 195.53% 0.1075%
＜7776＞ セルシード 4797600 303310.96 193.02% 0.0979%
＜5017＞ 富士石油 737000 65665.8 191.66% 0%
＜7888＞ 三光合成 798600 137690.18 189.17% 0.1504%
＜3922＞ PRTIMES 599800 298368.54 178.82% -0.0442%
＜9270＞ バリュエンスH 1603300 463177.32 177.73% 0.1516%
＜1377＞ サカタのタネ 839500 652036.5 177.44% -0.0723%
＜369A＞ エータイ 320600 189691.5 173.83% -0.1625%
＜4080＞ 田中化研 925600 74079.42 172.85% 0.0071%
＜8142＞ トーホー 500700 389695.3 168.42% 0.0228%
＜7739＞ キヤノン電 651500 528091.9 167.95% 0%
＜7608＞ エスケイ 364500 125331.8 166.21% -0.0129%
<9278> ブックオフGH 326700 105833 165.27% 0.0924%
<5698> エンビプロH 2481600 411215.5 162.95% 0.1935%
<133A> GX超短米 619758 141087.783 159.78% 0%
<6432> 竹内製作 1400700 2176139.6 159.08% -0.0814%
<1348> MXSトピクス 401921 356467.294 157.23% 0.01%
<3935> エディア 530600 102904.66 156.74% -0.1062%
<4992> 北興化 183000 72597.84 156.42% 0.1052%
<3692> FFRI 1665000 3563684.2 154.88% -0.026%
<8746> unbanked 2611900 370296.68 154.79% 0.0738%
<2726> パルGHD 4301200 1991437.56 153.85% -0.0924%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
スポンサードリンク