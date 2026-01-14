ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（14時台）～DELTA－P、PRTIMESなどがランクイン

2026年1月14日 14:56

記事提供元：フィスコ

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[1月14日　14:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4598＞ DELTA－P　　 7155700 　168794.2　 290.76% -0.2749%
＜7711＞ 助川電　　　　　　　2525500 　1562678　 275.95% 0.1082%
＜2525＞ NZAM　　　　　　225 　1735　 752506.2% 2.751%
＜3911＞ Aiming　　　　1837000 　51455.62　 260.25% 0.0484%
＜3236＞ プロパスト　　　　　1547300 　52791.02　 258.53% 0.1354%
＜8995＞ 誠建設　　　　　　　283600 　54808.22　 249.28% 0.1528%
＜1397＞ SMDAM225　　7013 　45247.888　 241.46% 0.0114%
＜5817＞ JMACS　　　　　1515200 　355482.76　 199.66% 0.0312%
＜4917＞ マンダム　　　　　　966500 　473411.46　 195.53% 0.1075%
＜7776＞ セルシード　　　　　4797600 　303310.96　 193.02% 0.0979%
＜5017＞ 富士石油　　　　　　737000 　65665.8　 191.66% 0%
＜7888＞ 三光合成　　　　　　798600 　137690.18　 189.17% 0.1504%
＜3922＞ PRTIMES　　　599800 　298368.54　 178.82% -0.0442%
＜9270＞ バリュエンスH　　　1603300 　463177.32　 177.73% 0.1516%
＜1377＞ サカタのタネ　　　　839500 　652036.5　 177.44% -0.0723%
＜369A＞ エータイ　　　　　　320600 　189691.5　 173.83% -0.1625%
＜4080＞ 田中化研　　　　　　925600 　74079.42　 172.85% 0.0071%
＜8142＞ トーホー　　　　　　500700 　389695.3　 168.42% 0.0228%
＜7739＞ キヤノン電　　　　　651500 　528091.9　 167.95% 0%
＜7608＞ エスケイ　　　　　　364500 　125331.8　 166.21% -0.0129%
<9278> ブックオフGH　　　326700 　105833　 165.27% 0.0924%
<5698> エンビプロH　　　　2481600 　411215.5　 162.95% 0.1935%
<133A> GX超短米　　　　　619758 　141087.783　 159.78% 0%
<6432> 竹内製作　　　　　　1400700 　2176139.6　 159.08% -0.0814%
<1348> MXSトピクス　　　401921 　356467.294　 157.23% 0.01%
<3935> エディア　　　　　　530600 　102904.66　 156.74% -0.1062%
<4992> 北興化　　　　　　　183000 　72597.84　 156.42% 0.1052%
<3692> FFRI　　　　　　1665000 　3563684.2　 154.88% -0.026%
<8746> unbanked　　2611900 　370296.68　 154.79% 0.0738%
<2726> パルGHD　　　　　4301200 　1991437.56　 153.85% -0.0924%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

