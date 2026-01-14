*14:02JST 出来高変化率ランキング（13時台）～富士石油、三光合成などがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [1月14日 13:32 現在]

（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜4598＞ DELTA－P 6386900 168794.2 281.07% -0.2695%

＜3911＞ Aiming 1758300 51455.62 255.81% 0.0396%

＜7711＞ 助川電 1982900 1562678 251.04% 0.0935%

＜3236＞ プロパスト 1371500 52791.02 246.02% 0.1387%

＜8995＞ 誠建設 248500 54808.22 235.02% 0.1631%

＜1397＞ SMDAM225 6547 45247.888 233.91% 0.0138%

＜5017＞ 富士石油 725500 65665.8 189.75% 0%

＜7776＞ セルシード 4018600 303310.96 171.22% 0.0769%

＜8142＞ トーホー 484300 389695.3 164.21% 0.0202%

＜7888＞ 三光合成 654700 137690.18 163.98% 0.1426%

＜5698＞ エンビプロH 2481600 411215.5 162.95% 0.1935%

＜9270＞ バリュエンスH 1431100 463177.32 162.67% 0.1404%

＜3922＞ PRTIMES 520200 298368.54 160.86% -0.049%

＜133A＞ GX超短米 618722 141087.783 159.57% 0%

＜4917＞ マンダム 692400 473411.46 154.29% 0.1164%

＜1377＞ サカタのタネ 694900 652036.5 153.92% -0.0688%

＜6432＞ 竹内製作 1312700 2176139.6 150.91% -0.0787%

＜9278＞ ブックオフGH 286500 105833 148.66% 0.0964%

＜7608＞ エスケイ 311800 125331.8 146.73% -0.0271%

＜4080＞ 田中化研 742000 74079.42 145.21% 0.0047%

<369A> エータイ 248600 189691.5 143.63% -0.1583%

<8746> unbanked 2382800 370296.68 143.45% 0.0952%

<7739> キヤノン電 529000 528091.9 141.95% 0%

<3512> 日フエルト 149900 57208.42 135.50% 0.087%

<4992> 北興化 155100 72597.84 135.43% 0.1128%

<3692> FFRI 1411800 3563684.2 134.26% -0.001%

<6255> エヌピーシー 658300 134809.84 131.82% 0.0632%

<2726> パルGHD 3241400 1991437.56 119.48% -0.083%

<2841> iFナス100H 146128 66599.87 119.34% -0.0006%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》