出来高変化率ランキング（13時台）～富士石油、三光合成などがランクイン

2026年1月14日 14:02

記事提供元：フィスコ

*14:02JST 出来高変化率ランキング（13時台）～富士石油、三光合成などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[1月14日　13:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜4598＞ DELTA－P　　 　6386900 　168794.2　 281.07% -0.2695%
＜3911＞ Aiming　　　 　1758300 　51455.62　 255.81% 0.0396%
＜7711＞ 助川電　　　　　　 　1982900 　1562678　 251.04% 0.0935%
＜3236＞ プロパスト　　　　 　1371500 　52791.02　 246.02% 0.1387%
＜8995＞ 誠建設　　　　　　 　248500 　54808.22　 235.02% 0.1631%
＜1397＞ SMDAM225　 　6547 　45247.888　 233.91% 0.0138%
＜5017＞ 富士石油　　　　　 　725500 　65665.8　 189.75% 0%
＜7776＞ セルシード　　　　 　4018600 　303310.96　 171.22% 0.0769%
＜8142＞ トーホー　　　　　 　484300 　389695.3　 164.21% 0.0202%
＜7888＞ 三光合成　　　　　 　654700 　137690.18　 163.98% 0.1426%
＜5698＞ エンビプロH　　　 　2481600 　411215.5　 162.95% 0.1935%
＜9270＞ バリュエンスH　　 　1431100 　463177.32　 162.67% 0.1404%
＜3922＞ PRTIMES　　 　520200 　298368.54　 160.86% -0.049%
＜133A＞ GX超短米　　　　 　618722 　141087.783　 159.57% 0%
＜4917＞ マンダム　　　　　 　692400 　473411.46　 154.29% 0.1164%
＜1377＞ サカタのタネ　　　 　694900 　652036.5　 153.92% -0.0688%
＜6432＞ 竹内製作　　　　　 　1312700 　2176139.6　 150.91% -0.0787%
＜9278＞ ブックオフGH　　 　286500 　105833　 148.66% 0.0964%
＜7608＞ エスケイ　　　　　 　311800 　125331.8　 146.73% -0.0271%
＜4080＞ 田中化研　　　　　 　742000 　74079.42　 145.21% 0.0047%
<369A> エータイ　　　　　 　248600 　189691.5　 143.63% -0.1583%
<8746> unbanked　 　2382800 　370296.68　 143.45% 0.0952%
<7739> キヤノン電　　　　 　529000 　528091.9　 141.95% 0%
<3512> 日フエルト　　　　 　149900 　57208.42　 135.50% 0.087%
<4992> 北興化　　　　　　 　155100 　72597.84　 135.43% 0.1128%
<3692> FFRI　　　　　 　1411800 　3563684.2　 134.26% -0.001%
<6255> エヌピーシー　　　 　658300 　134809.84　 131.82% 0.0632%
<2726> パルGHD　　　　 　3241400 　1991437.56　 119.48% -0.083%
<2841> iFナス100H　 　146128 　66599.87　 119.34% -0.0006%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

