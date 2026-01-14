*11:21JST ADワークスグループ---子会社分割により外部オーナー向けPM事業などの承継完了

ADワークスグループ＜2982＞は13日、連結子会社であるエー・ディー・パートナーズが会社分割(吸収分割)を通じて、外部オーナー向けプロパティマネジメント事業をアーキテクト・ディベロッパー(本社：東京都中央区)へ承継したと発表した。

2025年11月26日付で公表していた会社分割計画に基づき実施され、2026年1月13日付で承継が完了した。また、同日付で、エー・ディー・パートナーズが担っていた複数の事業についても再編が行われた。具体的には、同社グループが保有する物件に対するプロパティマネジメント事業、同社グループが不動産小口化商品として売却した物件に対するプロパティマネジメント事業、医療モールのマスターリース・サブリース事業、賃貸保証事業が連結子会社であるエー・ディー・ワークスへと承継された。

各事業が適切な事業主体へ移管されたことで、今後は事業体制の効率化や事業特性に応じた運営強化が期待される。《NH》