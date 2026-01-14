*09:00JST 「株式」ADR日本株ランキング～高安まちまち、シカゴは大阪日中比215円高の53975円

ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（ドル159.11円換算）で、東エレク＜8035＞、トヨタ自動車＜7203＞、三菱商事＜8058＞などが上昇した。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比215円高の53975円。

米国株式市場は反落。ダウ平均は398.21ドル安の49191.99ドル、ナスダックは24.02ポイント安の23709.88で取引を終了した。連邦準備制度理事会（FRB）の独立性を巡る懸念がくすぶり、寄り付き後、下落。銀行のJPモルガン（JPM）やクレジット・カード会社など金融がダウを押し下げたほか、12月消費者物価指数（CPI）のコア指数が予想を下回ったが、政府機関閉鎖による歪みが存続すると懐疑的見解も根強く、買いにつながらず、相場は一段安となった。トランプ関税を巡る最高裁判断を控えているほか、イランで反政府抗議行動が拡大する中、トランプ大統領が対イラン軍事行動を警告したほか、イランの貿易相手国に対し25％関税を賦課すると対応策を強化したことも懸念材料となり、終日売りが先行し終了。

13日のニューヨーク外為市場でドル・円は158円60銭へ反落後、159円19銭まで上昇し、159円13銭で引けた。米12月消費者物価指数（CPI）のコア指数が予想を下回り年内の利下げ観測を後押ししドルが一時軟調に推移したが、その後に発表された10月新築住宅販売件数が予想を上回ったほか、米セントルイス連銀のムサレム総裁が追加利下げの必要性が現状でないと指摘したため、ドル買いが強まった。また、高市首相が衆院解散の意向を示したとの報道を受け、選挙リスクや財政拡大を材料視した円売りが継続したと見られる。ユーロ・ドルは1.1676ドルへ上昇後、1.1634ドルまで反落し、1.1644ドルで引けた。

NY原油先物2月限は大幅高（NYMEX原油2月限終値：61.15 ↑1.65）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物2月限は、前営業日比＋1.65ドル（＋2.77％）の61.15ドルで通常取引を終了した。

「ADR上昇率上位5銘柄」（13日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

5020 (JXHLY) ENEOS 15.87 1263 50.5 4.16

8601 (DSEEY) 大和証券G本社 10.00 1591 62.5 4.09

6098 (RCRUY) リクルートHD 12.00 9547 373 4.07

2801 (KIKOY) キッコーマン 18.00 1432 33.5 2.40

8802 (MITEY) 三菱地所 26.35 4193 73 1.77

「ADR下落率上位5銘柄」（13日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.75 1710 -104.5 -5.76

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 14.87 2366 -101 -4.09

8830 (SURYY) 住友不動産 13.00 4137 -115 -2.70

■そのたADR（13日）

7203 (TM.N) トヨタ自動車 229.03 6.44 3644

3

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 17.49 0.25 2783 1

8035 (TOELY) 東京エレク 129.29 0.98 41143 1

13

6758 (SONY.N) ソニー 24.41 -0.77 3884

49

9432 (NTTYY) NTT 25.02 -0.55 159 0.4

8058 (MTSUY) 三菱商事 25.28 0.33 4022

43

6501 (HTHIY) 日立製作所 33.89 -0.82 5392

62

9983 (FRCOY) ファーストリテ 40.27 -0.87 64074 2

54

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 13.74 -0.43 4372 -7

5

4063 (SHECY) 信越化学工業 17.09 0.29 5438

-6

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 12.90 -0.41 1026 -10

28

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 20.53 0.20 5444 29

8031 (MITSY) 三井物産 632.60 -0.58 5033

33

6098 (RCRUY) リクルートHD 12.00 0.00 9547 373

4568 (DSNKY) 第一三共 22.33 -0.73 3553

13

9433 (KDDIY) KDDI 17.09 -0.18 2719 -0.5

7974 (NTDOY) 任天堂 15.61 -0.86 9935 -

15

8766 (TKOMY) 東京海上HD 38.05 -1.03 6054 18

7267 (HMC.N) 本田技研工業 30.61 -0.28 1623 1

9.5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.26 -0.32 5811

18

6902 (DNZOY) デンソー 13.89 -0.23 2210

1

4519 (CHGCY) 中外製薬 26.49 -0.62 8430

-7

4661 (OLCLY) オリエンランド 18.27 -0.29 2907 1

4.5

8411 (MFG.N) みずほFG 8.22 0.18 6535 6

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.37 -0.25 19682 -

73

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.01 -0.25 5095

75

7741 (HOCPY) HOYA 156.43 -8.07 24890 135

6503 (MIELY) 三菱電機 63.52 0.55 5053

16

6981 (MRAAY) 村田製作所 10.44 -0.06 3322

14

7751 (CAJPY) キヤノン 29.84 -0.48 4748

24

6273 (SMCAY) SMC 19.37 0.33 61639 29

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 14.87 0.00 2366 -1

01

6146 (DSCSY) ディスコ 36.00 -0.70 57280 -1

50

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 13.85 -0.77 2204 6

8053 (SSUMY) 住友商事 37.69 0.16 5997

47

6702 (FJTSY) 富士通 28.69 0.30 4565

18

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 115.00 3.40 18298

98

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.96 -0.30 3488

8

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.75 0.00 1710 -10

4.5

8002 (MARUY) 丸紅 31.67 -275.13 504 -44

45

6723 (RNECY) ルネサス 7.60 -0.32 2418

-2

6954 (FANUY) ファナック 20.85 -0.30 6635

5

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 24.53 -0.59 3903 -5

8801 (MTSFY) 三井不動産 35.50 -0.80 1883

6

6301 (KMTUY) 小松製作所 33.49 -1.05 5329

48

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.51 -0.24 3344

8

6594 (NJDCY) 日本電産 3.22 -0.14 2049 -

34

6857 (ATEYY) アドバンテスト 140.10 3.70 22291 3

06

4543 (TRUMY) テルモ 14.27 -0.50 2270

0

8591 (IX.N) オリックス 30.30 -0.50 4821

48

（時価総額上位50位、1ドル159.11円換算）《AN》