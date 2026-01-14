関連記事
前日に動いた銘柄 part2 助川電気、アサカ理研、いであなど
銘柄名<コード13日終値⇒前日比
KLab＜3656＞ 360 -11
物色の対象外となり短期資金の換金売り。
古野電気＜6814＞ 8120 -340
9-11月期の増益率鈍化で出尽くし感が先行。
ANYCOLOR＜5032＞ 4495 -235
内需系の中小型グロース銘柄には資金向かわず。
住友ファーマ＜4506＞ 2825.5 -84
高値圏で利食い売りが集まる展開に。
JINSHD＜3046＞ 5030 -260
第1四半期営業利益はコンセンサス下回る着地に。
神戸物産＜3038＞ 3681 -175
為替相場の円安進行をマイナス視。
アイスタイル＜3660＞ 466 -24
物色の圏外として戻り売りが優勢。
エムアップ＜3661＞ 888 -35
内需系の中小型グロースの一角が軟調。
ブイキューブ＜3681＞ 148 -6
JR西日本の動画配信プラットフォーム採用で先週末に急伸。
コスモス薬品＜3349＞ 7352 -290
モルガン・スタンレーMUFG証券では目標株価を引き下げ。
アシックス＜7936＞ 4038 -104
特に材料見当たらないが先週末にかけての上昇で戻り売り圧力。
安川電機＜6506＞ 4921 -105
9-11月期の収益水準下振れをマイナス視。
助川電気＜7711＞ 7480 +1000
衆院解散検討報道で高市トレードが再燃。
岡本硝子＜7746＞ 501 +80
「江戸っ子1号」がレアアース泥の採泥試験で使用と発表。
日本精密＜7771＞ 183 +49
値動きの軽さだけの値幅取りの動き。
アサカ理研＜5724＞ 4260 +700
レアアース関連物色の流れに乗る格好で。
いであ＜9768＞ 4720 +645
環境調査コンサルなど手掛けレアアース関連の側面と。
Abalance＜3856＞ 456 +65
本日決算発表を予定しているが。
エンビプロHD＜5698＞ 775 +100
都市鉱山関連として物色が向かう。
日本鋳鉄管＜5612＞ 1888 +188
国策関連の一角として人気化へ。
RSC<4664> 1091 -212
25日線割り込んで手仕舞い売り圧力強まる。
バリュエンス<9270> 1609 +300
26年8月期業績と配当予想を上方修正。
メディア工房<3815> 515 +7
株主優待制度で中間優待を新設。
サイエンスアーツ<4412> 2287 -103
前週末大幅高の反動安。
アストロスケール<186A> 839 +70
NASAの新規調査案件に採択されたと発表し前週末人気化。本日も買い優勢。
FIXER<5129> 370 -26
第1四半期営業損益が6.59億円の赤字。
ダイト<4577> 1364 +1
中国で自社ジェネリック製剤である2型糖尿病治療薬の承認取得。
買い先行するが上値は重い。
Cocolive<137A> 872 -239
26年5月期業績予想を下方修正。
スタジオアタオ<3550> 210 +6
第3四半期累計の営業利益37.0％増。上値は重い。
テラドローン<278A> 2861 -139
75日線近辺で値動き重く手仕舞い売り誘う。
シイエヌエス<4076> 1780 +35
26年5月期利益予想を上方修正。《HM》
