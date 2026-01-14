*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 助川電気、アサカ理研、いであなど

銘柄名<コード13日終値⇒前日比

KLab＜3656＞ 360 -11

物色の対象外となり短期資金の換金売り。

古野電気＜6814＞ 8120 -340

9-11月期の増益率鈍化で出尽くし感が先行。

ANYCOLOR＜5032＞ 4495 -235

内需系の中小型グロース銘柄には資金向かわず。

住友ファーマ＜4506＞ 2825.5 -84

高値圏で利食い売りが集まる展開に。

JINSHD＜3046＞ 5030 -260

第1四半期営業利益はコンセンサス下回る着地に。

神戸物産＜3038＞ 3681 -175

為替相場の円安進行をマイナス視。

アイスタイル＜3660＞ 466 -24

物色の圏外として戻り売りが優勢。

エムアップ＜3661＞ 888 -35

内需系の中小型グロースの一角が軟調。

ブイキューブ＜3681＞ 148 -6

JR西日本の動画配信プラットフォーム採用で先週末に急伸。

コスモス薬品＜3349＞ 7352 -290

モルガン・スタンレーMUFG証券では目標株価を引き下げ。

アシックス＜7936＞ 4038 -104

特に材料見当たらないが先週末にかけての上昇で戻り売り圧力。

安川電機＜6506＞ 4921 -105

9-11月期の収益水準下振れをマイナス視。

助川電気＜7711＞ 7480 +1000

衆院解散検討報道で高市トレードが再燃。

岡本硝子＜7746＞ 501 +80

「江戸っ子1号」がレアアース泥の採泥試験で使用と発表。

日本精密＜7771＞ 183 +49

値動きの軽さだけの値幅取りの動き。

アサカ理研＜5724＞ 4260 +700

レアアース関連物色の流れに乗る格好で。

いであ＜9768＞ 4720 +645

環境調査コンサルなど手掛けレアアース関連の側面と。

Abalance＜3856＞ 456 +65

本日決算発表を予定しているが。

エンビプロHD＜5698＞ 775 +100

都市鉱山関連として物色が向かう。

日本鋳鉄管＜5612＞ 1888 +188

国策関連の一角として人気化へ。

RSC<4664> 1091 -212

25日線割り込んで手仕舞い売り圧力強まる。

バリュエンス<9270> 1609 +300

26年8月期業績と配当予想を上方修正。

メディア工房<3815> 515 +7

株主優待制度で中間優待を新設。

サイエンスアーツ<4412> 2287 -103

前週末大幅高の反動安。

アストロスケール<186A> 839 +70

NASAの新規調査案件に採択されたと発表し前週末人気化。本日も買い優勢。

FIXER<5129> 370 -26

第1四半期営業損益が6.59億円の赤字。

ダイト<4577> 1364 +1

中国で自社ジェネリック製剤である2型糖尿病治療薬の承認取得。

買い先行するが上値は重い。

Cocolive<137A> 872 -239

26年5月期業績予想を下方修正。

スタジオアタオ<3550> 210 +6

第3四半期累計の営業利益37.0％増。上値は重い。

テラドローン<278A> 2861 -139

75日線近辺で値動き重く手仕舞い売り誘う。

シイエヌエス<4076> 1780 +35

26年5月期利益予想を上方修正。《HM》