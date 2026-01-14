関連記事
前日に動いた銘柄 part1 レーザーテック、東京エレクトロン、アドバンテストなど
銘柄名<コード>13日終値⇒前日比
コジマ＜7513＞ 1240 +61
第1四半期営業利益が前年同期比2.1倍。株主優待制度の拡充も発表。
技研製作所＜6289＞ 2132 +108
第1四半期営業利益78.0％増。前駐ウクライナ特命全権大使が顧問に就任。
不動テトラ＜1813＞ 2883 +140
上期営業利益が前年同期比5.4倍。
ジーイエット＜7603＞ 158 -7
第3四半期累計の営業損益が12.26億円の赤字。
上期の6.17億円の赤字から赤字幅拡大。
yutori＜5892＞ 2850 +157
ストリートブランド「9090」が人気キャラクター「ちいかわ」と初のコラボレーション。
DWTI＜4576＞ 103 +4
緑内障・高眼圧症治療剤「グラアルファ配合点眼液」がシンガポールで販売開始。
上値は限定的。
第一稀元素化学工業＜4082＞ 2130 +400
レアアース関連としての期待感が一段と高まる。
東邦亜鉛＜5707＞ 1３５９ +３００
非鉄市況の上昇が手掛かりに。
東洋エンジニアリング＜6330＞ 5370 +705
レアアース関連一斉高の流れの中で中核銘柄として物色。
石油資源開発＜1662＞ 19２０ +165
レアアース関連の一角として関心が続く。
大平洋金属＜5541＞ 2906 +266
非鉄市況上昇やレアアース関連物色で。
日鉄鉱業＜1515＞ 2930 +306
非鉄金属相場の上昇が手掛かりに。
古河機械金属＜5715＞ 4905 +495
レアアース関連として物色が継続。
東亜建設工業＜1885＞ 3360 +300
レアアース関連の一角として関心続く形に。
レーザーテック＜6920＞ 33080 +2700
日経平均大幅高で半導体関連にも関心が向かう。
大同特殊鋼＜5471＞ 1980 +103.5
レアアース使わない磁石開発企業として関心が続く。
シンフォニアテクノロジー＜6507＞ 10840 +1130
SMBC日興証券では目標株価を引き上げ。
東京エレクトロン＜8035＞ 41030 +3120
JPモルガン証券では目標株価を引き上げ。
ローツェ＜6323＞ 2875 +341.5
決算サプライズ限定的も半導体関連好地合いに連れ高。
アルコニックス＜3036＞ 2868 +171
レアアースなど非鉄金属商社で。
芝浦メカトロニクス<6590> 22580 +1300
半導体製造装置株高の流れに乗る。
アドバンテスト<6857> 21985 +1730
大手半導体関連株が総じて値を飛ばす。
キオクシアHD<285A> 13685 +995
米サンディスクも連日の株価上昇で。
岩谷産業<8088> 1822.5 +138.5
レアアース関連の一角として台頭する展開に。
川崎重工業<7012> 13420 +1050
高市トレードで防衛関連にも買い。
乃村工藝社<9716> 1408 +90
第3四半期好決算で業績・配当予想を上方修正。
双日<2768> 5625 +360
レアアースの輸入業務などを手掛けており。
DOWA<5714> 8676 +612
金属相場上昇で非鉄関連株の強い動き目立つ。
東京計器<7721> 6800 +430
SMBC日興証券では目標株価を引き上げ。
コシダカHD<2157> 1182 -72
第1四半期の大幅減益決算をネガティブ視。《HM》
