前日に動いた銘柄 part1 レーザーテック、東京エレクトロン、アドバンテストなど

銘柄名<コード>13日終値⇒前日比

コジマ＜7513＞ 1240 +61

第1四半期営業利益が前年同期比2.1倍。株主優待制度の拡充も発表。

技研製作所＜6289＞ 2132 +108

第1四半期営業利益78.0％増。前駐ウクライナ特命全権大使が顧問に就任。

不動テトラ＜1813＞ 2883 +140

上期営業利益が前年同期比5.4倍。

ジーイエット＜7603＞ 158 -7

第3四半期累計の営業損益が12.26億円の赤字。

上期の6.17億円の赤字から赤字幅拡大。

yutori＜5892＞ 2850 +157

ストリートブランド「9090」が人気キャラクター「ちいかわ」と初のコラボレーション。

DWTI＜4576＞ 103 +4

緑内障・高眼圧症治療剤「グラアルファ配合点眼液」がシンガポールで販売開始。

上値は限定的。

第一稀元素化学工業＜4082＞ 2130 +400

レアアース関連としての期待感が一段と高まる。

東邦亜鉛＜5707＞ 1３５９ +３００

非鉄市況の上昇が手掛かりに。

東洋エンジニアリング＜6330＞ 5370 +705

レアアース関連一斉高の流れの中で中核銘柄として物色。

石油資源開発＜1662＞ 19２０ +165

レアアース関連の一角として関心が続く。

大平洋金属＜5541＞ 2906 +266

非鉄市況上昇やレアアース関連物色で。

日鉄鉱業＜1515＞ 2930 +306

非鉄金属相場の上昇が手掛かりに。

古河機械金属＜5715＞ 4905 +495

レアアース関連として物色が継続。

東亜建設工業＜1885＞ 3360 +300

レアアース関連の一角として関心続く形に。

レーザーテック＜6920＞ 33080 +2700

日経平均大幅高で半導体関連にも関心が向かう。

大同特殊鋼＜5471＞ 1980 +103.5

レアアース使わない磁石開発企業として関心が続く。

シンフォニアテクノロジー＜6507＞ 10840 +1130

SMBC日興証券では目標株価を引き上げ。

東京エレクトロン＜8035＞ 41030 +3120

JPモルガン証券では目標株価を引き上げ。

ローツェ＜6323＞ 2875 +341.5

決算サプライズ限定的も半導体関連好地合いに連れ高。

アルコニックス＜3036＞ 2868 +171

レアアースなど非鉄金属商社で。

芝浦メカトロニクス<6590> 22580 +1300

半導体製造装置株高の流れに乗る。

アドバンテスト<6857> 21985 +1730

大手半導体関連株が総じて値を飛ばす。

キオクシアHD<285A> 13685 +995

米サンディスクも連日の株価上昇で。

岩谷産業<8088> 1822.5 +138.5

レアアース関連の一角として台頭する展開に。

川崎重工業<7012> 13420 +1050

高市トレードで防衛関連にも買い。

乃村工藝社<9716> 1408 +90

第3四半期好決算で業績・配当予想を上方修正。

双日<2768> 5625 +360

レアアースの輸入業務などを手掛けており。

DOWA<5714> 8676 +612

金属相場上昇で非鉄関連株の強い動き目立つ。

東京計器<7721> 6800 +430

SMBC日興証券では目標株価を引き上げ。

コシダカHD<2157> 1182 -72

第1四半期の大幅減益決算をネガティブ視。