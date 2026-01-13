関連記事
「株式」ADR日本株ランキング～高安まちまち、シカゴは大阪日中比2095円高の54175円
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（ドル158.14円換算）で、東エレク＜8035＞、トヨタ自動車＜7203＞、ファーストリテ＜9983＞などが上昇した。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比2095円高の54175円。
米国株式市場は続伸。ダウ平均は86.13ドル高の49590.20ドル、ナスダックは62.56ポイント高の23733.91で取引を終了した。連邦準備制度理事会（FRB）の独立性を巡る懸念に売られ、寄り付き後、大幅安。ただ、パウエル議長の声明に加え、歴代の議長や財務長官、一部共和党議員も議長に対する政府の刑事捜査に否定的な見解を示すと、相場は下げ止まった。加えて、人工知能（AI）技術への期待が根強く、懸念を相殺し、ナスダックがけん引し相場はプラス圏を回復。終盤にかけ、上げ幅を拡大し、ダウは2営業日連続で過去最高値を更新し終了した。
12日のニューヨーク外為市場でドル・円は157円71銭へ弱含んだのち、158円20銭まで上昇し、158円16銭で引けた。連邦準備制度理事会（FRB）のFRB議長に対する司法省の刑事捜査を受け、独立性が揺るぐとの懸念にドル売りが続いた。同時に、長期金利の上昇で下値も限定的となった。ユーロ・ドルは1.1699ドルへ上昇後、1.1663ドルまで反落し、1.1667ドルで引けた。
NY原油先物2月限は強含み（NYMEX原油2月限終値：59.50 ↑0.38）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物2月限は、前営業日比＋0.38ドル（＋0.64％）の59.50ドルで通常取引を終了した。
「ADR上昇率上位5銘柄」（12日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）
8830 (SURYY) 住友不動産 14.00 4428 350 8.5
8035 (TOELY) 東京エレク 128.31 40582 2672 7.0
6501 (HTHIY) 日立製作所 34.71 5489 354 6.8
6857 (ATEYY) アドバンテスト 136.40 21570 1315 6.4
5802 (SMTOY) 住友電気工業 42.16 6667 363 5.7
「ADR下落率上位5銘柄」（12日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）
6178 (JPPHY) 日本郵政 10.75 1700 -82 -4.6
6506 (YASKY) 安川電機 63.10 4989 -37 -0.7
6752 (PCRHY) パナソニック 12.90 2040 0 0.0
9107 (KAIKY) 川崎汽船 14.44 2284 0 0.0
■そのたADR（12日）
7203 (TM.N) トヨタ自動車 222.59 1.07 3520 13
8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 17.24 0.15 2726 84
8035 (TOELY) 東京エレク 128.31 0.30 40582 267
6758 (SONY.N) ソニー 25.18 0.14 3982 10
9432 (NTTYY) NTT 25.57 0.22 162 2.9
8058 (MTSUY) 三菱商事 24.95 0.51 3946 16
6501 (HTHIY) 日立製作所 34.71 1.10 5489 35
9983 (FRCOY) ファーストリテ 41.14 0.03 65059 230
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 14.17 0.07 4482 219
4063 (SHECY) 信越化学工業 16.80 0.13 5314 20
8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 13.32 0.31 1053 -95
8316 (SMFG.N) 三井住友FG 20.33 0.14 5358 105
8031 (MITSY) 三井物産 633.18 13.17 5007 20
6098 (RCRUY) リクルートHD 12.00 0.00 9488 156
4568 (DSNKY) 第一三共 23.06 0.07 3647 10
9433 (KDDIY) KDDI 17.27 0.18 2731 51
7974 (NTDOY) 任天堂 16.47 0.18 10418 25
8766 (TKOMY) 東京海上HD 39.08 0.70 6180 225
7267 (HMC.N) 本田技研工業 30.89 0.24 1628 5
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.58 0.12 5876 9
6902 (DNZOY) デンソー 14.12 0.10 2233 7
4519 (CHGCY) 中外製薬 27.11 0.01 8574 15
4661 (OLCLY) オリエンランド 18.56 0.17 2935 4
8411 (MFG.N) みずほFG 8.04 0.10 6357 162
6367 (DKILY) ダイキン工業 12.62 0.11 19957 62
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.26 -0.05 5143 6
7741 (HOCPY) HOYA 164.50 0.25 26014 1024
6503 (MIELY) 三菱電機 62.97 1.27 4979 24
6981 (MRAAY) 村田製作所 10.50 0.15 3321 12
7751 (CAJPY) キヤノン 30.32 0.23 4795 12
6273 (SMCAY) SMC 19.04 0.17 60220 1600
7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 14.87 0.00 2352 35.
6146 (DSCSY) ディスコ 36.70 0.30 58037 303
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.62 0.16 2312 42
8053 (SSUMY) 住友商事 37.53 0.86 5935 27
6702 (FJTSY) 富士通 28.39 0.44 4490 15
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 119.04 7.44 18825 82
5108 (BRDCY) ブリヂストン 11.26 0.18 3561 8
6178 (JPPHY) 日本郵政 10.75 0.00 1700 -8
8002 (MARUY) 丸紅 306.80 276.83 4852 24
6723 (RNECY) ルネサス 7.92 0.11 2505 12
6954 (FANUY) ファナック 21.15 0.11 6689 24
8725 (MSADY) MS&ADインシHD 25.12 0.44 3972 121
8801 (MTSFY) 三井不動産 36.30 0.30 1913 5
6301 (KMTUY) 小松製作所 34.54 0.75 5462 27
4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.75 0.23 3400 10
6594 (NJDCY) 日本電産 3.36 0.11 2125 5
6857 (ATEYY) アドバンテスト 136.40 0.80 21570 131
4543 (TRUMY) テルモ 14.77 0.09 2336 69.
8591 (IX.N) オリックス 30.80 0.19 4871 17
（時価総額上位50位、1ドル158.14円換算）《AN》
