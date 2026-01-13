*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1ヴィッツ、VALUENEX、ファーストリテイリングなど

銘柄名<コード>9日終値⇒前日比

ヴィッツ＜4440＞ 1480 +300

第1四半期営業利益は前年同期比2.0倍。

ポプラ＜7601＞ 181 +9

株主優待制度を再導入。第3四半期累計の営業利益は21.1％減。

放電精密＜6469＞ 3075 +154

第3四半期累計の営業利益は前年同期比2.7倍。

クニミネ工業＜5388＞ 1285 +38

低レベル放射性廃棄物埋設センター1号廃棄物埋設地の覆土工事でベントナイト製品を受注。

ヘッドウォーター＜4011＞ 3105 +45

ソニーG＜6758＞と川崎重＜7012＞の合弁会社の音声制御プロトタイプ開発を支援。

上値は限定的。

VALUENEX＜4422＞ 758 +100

引き続き1:3の株式分割発表が手掛かり。

ブイキューブ＜3681＞ 154 +29

JR西日本が動画配信プラットフォームを採用。

ファーストリテイリング＜9983＞ 62750 +6050

第1四半期好決算で通期業績上方修正。

Link-U グループ＜4446＞ 1212 +112

短期資金の買い戻し優勢の展開か。

東邦亜鉛＜5707＞ 1059 +64

短期資金のポジション整理で買い戻し優勢か。

SBI新生銀行＜8303＞ 1982 +80

需給良好なIPO銘柄として値幅取りの動きも。

GMOインターネット＜4784＞ 928 +43

調整一巡感からの自律反発など需給要因。

オーエスジー＜6136＞ 2498 +127

今期増益見通しや株主還元方針変更を発表。

石油資源開発＜1662＞ 1755 +85

レアアース関連の一角として関心が続く。

スギHD＜7649＞ 3692 +164

9-11月期営業利益は想定上回る着地に。

ノジマ＜7419＞ 1239 +44

特に目立った材料もなく需給要因が中心か。

三越伊勢丹＜3099＞ 2470.5 +95.5

SMBC日興証券では目標株価を引き上げ。

住友ゴム工業＜5110＞ 2574.5 +108.5

大和証券では27年度にかけセクタートップの増益率を予想と。

ソディック<6143> 1022 +50

ドローン関連の一角としても関心。

大同特殊鋼<5471> 1876.5 +73

引き続きレアアース使わない磁石開発など材料視で。

DMG森精機<6141> 2795.5 +94.5

ユーロ円の反発なども支援。

資生堂<4911> 2409.5 +88

ゴールドマン・サックス証券では目標株価を引き上げ。

ZOZO<3092> 1303 +51

特に材料もなく突っ込み警戒感からの自律反発。

SCREEN<7735> 15850 +475

ジェフリーズ証券では目標株価引き上げ。

ツルハHD<3391> 2581.5 -74

業績見通しのコンセンサス下振れをマイナス視続く。

イオン<8267> 2182 -181.5

9-11月期営業利益は市場予想を下振れ着地。《CS》