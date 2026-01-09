関連記事
出来高変化率ランキング（13時台）～WASHハウス、イオンなどがランクイン
__NEW_LIN※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [1月9日 13:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜278A＞ テラドローン 1551500 223638 324.21% -0.0729%
＜6173＞ アクアライン 2269100 25468.56 323.44% 0.1552%
＜5597＞ ブルーイノベ 1411400 132614.46 315.03% -0.0579%
＜3681＞ ブイキューブ 14936100 353384.86 292.85% 0.392%
＜9227＞ マイクロ波化 5292400 384821.24 254.89% 0.0679%
＜4082＞ 稀元素 10077400 1788294.14 232.08% -0.0371%
＜9270＞ バリュエンスH 867500 148530.32 220.48% 0.1681%
＜4833＞ Defコンサル 70519000 1490128.32 151.93% 0.3493%
＜186A＞ アストロスケール 11601400 1976686.52 147.99% 0.0696%
＜2323＞ fonfun 124100 42773.5 147.86% 0.1245%
＜6537＞ WASHハウス 2943700 380687.86 133.74% 0.1307%
＜5034＞ unerry 63100 53952.56 126.46% 0.0183%
＜6040＞ 日本スキー 218300 36009.72 110.95% 0.0422%
＜8783＞ abc 956600 132733.06 102.25% 0.0588%
＜2632＞ MXSナ100ヘ 17535 105298.589 91.75% -0.0037%
＜2354＞ YEDIGIT 244100 83431.66 91.35% 0.0524%
＜2673＞ 夢隊 3149100 229236.28 89.17% 0.0703%
＜2734＞ サーラ 154900 73004.72 85.16% 0.0456%
＜6136＞ OSG 685100 671311.26 82.14% 0.0571%
＜7094＞ NexTone 254900 206644.08 78.93% 0.0543%
<8267> イオン 23249300 20898242.76 77.99% -0.0662%
<5253> カバー 4138200 3041216.7 75.02% 0.0809%
<241A> ROXX 5760500 1527924.16 74.76% 0%
<1699> NF原油先 936300 147606.033 73.19% 0.0375%
<1861> 熊谷組 1417900 973375.42 72.60% -0.0061%
<9064> ヤマトHD 1725200 1738033.54 71.95% -0.0498%
<2038> ドバイブル 563788 330854.861 70.94% 0.0523%
<3580> 小松マテーレ 81400 35404.74 60.92% 0.029%
<6469> 放電精密 363800 539236.08 60.59% 0.0195%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
