出来高変化率ランキング（13時台）～WASHハウス、イオンなどがランクイン

2026年1月9日 13:57

記事提供元：フィスコ

*13:57JST 出来高変化率ランキング（13時台）～WASHハウス、イオンなどがランクイン
__NEW_LIN※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[1月9日　13:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜278A＞ テラドローン　　　 　1551500 　223638　 324.21% -0.0729%
＜6173＞ アクアライン　　　 　2269100 　25468.56　 323.44% 0.1552%
＜5597＞ ブルーイノベ　　　 　1411400 　132614.46　 315.03% -0.0579%
＜3681＞ ブイキューブ　　　 　14936100 　353384.86　 292.85% 0.392%
＜9227＞ マイクロ波化　　　 　5292400 　384821.24　 254.89% 0.0679%
＜4082＞ 稀元素　　　　　　 　10077400 　1788294.14　 232.08% -0.0371%
＜9270＞ バリュエンスH　　 　867500 　148530.32　 220.48% 0.1681%
＜4833＞ Defコンサル　　 　70519000 　1490128.32　 151.93% 0.3493%
＜186A＞ アストロスケール　 　11601400 　1976686.52　 147.99% 0.0696%
＜2323＞ fonfun　　　 　124100 　42773.5　 147.86% 0.1245%
＜6537＞ WASHハウス　　 　2943700 　380687.86　 133.74% 0.1307%
＜5034＞ unerry　　　 　63100 　53952.56　 126.46% 0.0183%
＜6040＞ 日本スキー　　　　 　218300 　36009.72　 110.95% 0.0422%
＜8783＞ abc　　　　　　 　956600 　132733.06　 102.25% 0.0588%
＜2632＞ MXSナ100ヘ　 　17535 　105298.589　 91.75% -0.0037%
＜2354＞ YEDIGIT　　 　244100 　83431.66　 91.35% 0.0524%
＜2673＞ 夢隊　　　　　　　 　3149100 　229236.28　 89.17% 0.0703%
＜2734＞ サーラ　　　　　　 　154900 　73004.72　 85.16% 0.0456%
＜6136＞ OSG　　　　　　 　685100 　671311.26　 82.14% 0.0571%
＜7094＞ NexTone　　 　254900 　206644.08　 78.93% 0.0543%
<8267> イオン　　　　　　 　23249300 　20898242.76　 77.99% -0.0662%
<5253> カバー　　　　　　 　4138200 　3041216.7　 75.02% 0.0809%
<241A> ROXX　　　　　 　5760500 　1527924.16　 74.76% 0%
<1699> NF原油先　　　　 　936300 　147606.033　 73.19% 0.0375%
<1861> 熊谷組　　　　　　 　1417900 　973375.42　 72.60% -0.0061%
<9064> ヤマトHD　　　　 　1725200 　1738033.54　 71.95% -0.0498%
<2038> ドバイブル　　　　 　563788 　330854.861　 70.94% 0.0523%
<3580> 小松マテーレ　　　 　81400 　35404.74　 60.92% 0.029%
<6469> 放電精密　　　　　 　363800 　539236.08　 60.59% 0.0195%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

