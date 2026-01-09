*12:50JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は大幅に3日ぶり反発、ファーストリテが1銘柄で約421円分押し上げ

9日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり168銘柄、値下がり56銘柄、変わらず1銘柄となった。

日経平均は反発。575.44円高の51692.70円（出来高概算12億1581万株）で前場の取引を終えている。

前日8日の米国株式市場はまちまち。ダウ平均は270.03ドル高の49266.11ドル、ナスダックは104.26ポイント安の23480.02で取引を終了した。金利高を嫌気し、寄り付き後、下落。経済指標が予想を上回り、国内総生産（GDP）成長率見通しが引き上げられたほか防衛関連の買戻しで、ダウは大幅上昇に転じた。一方、金利高に加え、セクター入れ替えなどで、ハイテクが売られ、ナスダックは終日軟調に推移し、主要指数は高安まちまちで終了した。

米株市場を横目に、1月9日の日経平均は250.72円高の51367.98円と3日ぶり反発して取引を開始した。その後はプラス圏で堅調推移となった。昨日の米株式市場は主要指数が高安まちまちだったが、外為市場で前日終値時点から円安・ドル高水準となっていることも安心感となった。また、日経平均は昨日までの続落で1400円下落しており、押し目待ちや自律反発狙いの買いも入りやすかった。

個別では、ファーストリテ＜9983＞、東エレク＜8035＞、ファナック＜6954＞、信越化＜4063＞、京セラ＜6971＞、トヨタ＜7203＞、ホンダ＜7267＞、スクリン＜7735＞、リクルートHD＜6098＞、ダイキン＜6367＞、豊田通商＜8015＞、ニトリHD＜9843＞、ZOZO＜3092＞、SMC＜6273＞などの銘柄が上昇。

一方、アドバンテ＜6857＞、ソフトバンクG＜9984＞、フジクラ＜5803＞、イオン＜8267＞、イビデン＜4062＞、中外薬＜4519＞、コナミG<9766>、レーザーテック<6920>、住友電<5802>、テルモ<4543>、大塚HD<4578>、ディスコ<6146>、荏原<6361>、第一三共<4568>、塩野義<4507>などの銘柄が下落。

業種別では、銀行業、輸送用機器、繊維製品などが上昇した一方で、非鉄金属、医薬品、水産・農林業などが下落した。

値上がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞となり1銘柄で日経平均を約421円押し上げた。同2位は東エレク＜8035＞となり、ファナック＜6954＞、信越化＜4063＞、京セラ＜6971＞、トヨタ＜7203＞、リクルートHD＜6098＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約30円押し下げた。同2位はソフトバンクG＜9984＞となり、フジクラ＜5803＞、イオン＜8267＞、イビデン＜4062＞、中外薬＜4519＞、コナミG<9766>などがつづいた。

*11:30現在



日経平均株価 51692.70(+575.44)

値上がり銘柄数 168(寄与度+766.88)

値下がり銘柄数 56(寄与度-191.44)

変わらず銘柄数 1



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9983＞ ファーストリテ 61950 5250 421.16

＜8035＞ 東エレク 37100 460 46.13

＜6954＞ ファナック 6438 142 23.73

＜4063＞ 信越化 5137 102 17.05

＜6971＞ 京セラ 2248.5 53 14.17

＜7203＞ トヨタ自動車 3377 83 13.87

＜6098＞ リクルートHD 9370 115 11.53

＜7267＞ ホンダ 1575 50.5 10.13

＜7735＞ SCREEN 15995 620 8.29

＜6367＞ ダイキン工業 19365 235 7.86

＜9843＞ ニトリHD 2715 88 7.35

＜8015＞ 豊田通商 5556 72 7.22

＜6273＞ SMC 58460 1700 5.68

＜3092＞ ZOZO 1304.5 52.5 5.26

<6861> キーエンス 57290 1350 4.51

<9433> KDDI 2679.5 10.5 4.21

<6988> 日東電工 3642 25 4.18

<6902> デンソー 2150.5 31 4.14

<7272> ヤマハ発動機 1244 41 4.11

<6506> 安川電機 5007 116 3.88



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 19990 -115 -30.75

＜9984＞ ソフトバンクG 4266 -34 -27.28

＜5803＞ フジクラ 16970 -615 -20.56

＜8267＞ イオン 2222 -141.5 -14.19

＜4062＞ イビデン 6651 -200 -13.37

＜4519＞ 中外製薬 8406 -89 -8.92

<9766> コナミG 20805 -235 -7.86

<6920> レーザーテック 30120 -580 -7.75

<5802> 住友電気工業 6162 -194 -6.48

<4543> テルモ 2259.5 -22 -5.88

<6146> ディスコ 54930 -660 -4.41

<4568> 第一三共 3497 -40 -4.01

<4578> 大塚HD 9086 -119 -3.98

<6361> 荏原製作所 4283 -117 -3.91

<6758> ソニーG 3909 -21 -3.51

<9064> ヤマトHD 2125 -102 -3.41

<4507> 塩野義製薬 2891 -33.5 -3.36

<7741> HOYA 24915 -135 -2.26

<5333> 日本碍子 3485 -50 -1.67

<5706> 三井金属鉱業 19660 -480 -1.60《CS》