日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は大幅に3日ぶり反発、ファーストリテが1銘柄で約421円分押し上げ

2026年1月9日 12:50

記事提供元：フィスコ

*12:50JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は大幅に3日ぶり反発、ファーストリテが1銘柄で約421円分押し上げ
9日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり168銘柄、値下がり56銘柄、変わらず1銘柄となった。

日経平均は反発。575.44円高の51692.70円（出来高概算12億1581万株）で前場の取引を終えている。

前日8日の米国株式市場はまちまち。ダウ平均は270.03ドル高の49266.11ドル、ナスダックは104.26ポイント安の23480.02で取引を終了した。金利高を嫌気し、寄り付き後、下落。経済指標が予想を上回り、国内総生産（GDP）成長率見通しが引き上げられたほか防衛関連の買戻しで、ダウは大幅上昇に転じた。一方、金利高に加え、セクター入れ替えなどで、ハイテクが売られ、ナスダックは終日軟調に推移し、主要指数は高安まちまちで終了した。

米株市場を横目に、1月9日の日経平均は250.72円高の51367.98円と3日ぶり反発して取引を開始した。その後はプラス圏で堅調推移となった。昨日の米株式市場は主要指数が高安まちまちだったが、外為市場で前日終値時点から円安・ドル高水準となっていることも安心感となった。また、日経平均は昨日までの続落で1400円下落しており、押し目待ちや自律反発狙いの買いも入りやすかった。

個別では、ファーストリテ＜9983＞、東エレク＜8035＞、ファナック＜6954＞、信越化＜4063＞、京セラ＜6971＞、トヨタ＜7203＞、ホンダ＜7267＞、スクリン＜7735＞、リクルートHD＜6098＞、ダイキン＜6367＞、豊田通商＜8015＞、ニトリHD＜9843＞、ZOZO＜3092＞、SMC＜6273＞などの銘柄が上昇。

一方、アドバンテ＜6857＞、ソフトバンクG＜9984＞、フジクラ＜5803＞、イオン＜8267＞、イビデン＜4062＞、中外薬＜4519＞、コナミG<9766>、レーザーテック<6920>、住友電<5802>、テルモ<4543>、大塚HD<4578>、ディスコ<6146>、荏原<6361>、第一三共<4568>、塩野義<4507>などの銘柄が下落。

業種別では、銀行業、輸送用機器、繊維製品などが上昇した一方で、非鉄金属、医薬品、水産・農林業などが下落した。

値上がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞となり1銘柄で日経平均を約421円押し上げた。同2位は東エレク＜8035＞となり、ファナック＜6954＞、信越化＜4063＞、京セラ＜6971＞、トヨタ＜7203＞、リクルートHD＜6098＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約30円押し下げた。同2位はソフトバンクG＜9984＞となり、フジクラ＜5803＞、イオン＜8267＞、イビデン＜4062＞、中外薬＜4519＞、コナミG<9766>などがつづいた。

*11:30現在


日経平均株価 　51692.70(+575.44)

値上がり銘柄数 168(寄与度+766.88)
値下がり銘柄数 56(寄与度-191.44)
変わらず銘柄数 1


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9983＞　ファーストリテ　　　 61950　 5250　421.16
＜8035＞　東エレク　　　　　　 37100　 460　 46.13
＜6954＞　ファナック　　　　　　6438　 142　 23.73
＜4063＞　信越化　　　　　　　　5137　 102　 17.05
＜6971＞　京セラ　　　　　　　2248.5　 53　 14.17
＜7203＞　トヨタ自動車　　　　　3377　 83　 13.87
＜6098＞　リクルートHD　　　　 9370　 115　 11.53
＜7267＞　ホンダ　　　　　　　　1575　 50.5　 10.13
＜7735＞　SCREEN　　　　　15995　 620　 8.29
＜6367＞　ダイキン工業　　　　 19365　 235　 7.86
＜9843＞　ニトリHD　　　　　　 2715　 88　 7.35
＜8015＞　豊田通商　　　　　　　5556　 72　 7.22
＜6273＞　SMC　　　　　　　 58460　 1700　 5.68
＜3092＞　ZOZO　　　　　　　 1304.5　 52.5　 5.26
<6861>　キーエンス　　　　　 57290　 1350　 4.51
<9433>　KDDI　　　　　　2679.5　 10.5　 4.21
<6988>　日東電工　　　　　　　3642　 25　 4.18
<6902>　デンソー　　　　　　2150.5　 31　 4.14
<7272>　ヤマハ発動機　　　　　1244　 41　 4.11
<6506>　安川電機　　　　　　　5007　 116　 3.88


○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 19990　 -115　-30.75
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　 4266　 -34　-27.28
＜5803＞　フジクラ　　　　　　 16970　 -615　-20.56
＜8267＞　イオン　　　　　　　　2222　-141.5　-14.19
＜4062＞　イビデン　　　　　　　6651　 -200　-13.37
＜4519＞　中外製薬　　　　　　　8406　 -89　 -8.92
<9766>　コナミG　　　　　　　20805　 -235　 -7.86
<6920>　レーザーテック　　　 30120　 -580　 -7.75
<5802>　住友電気工業　　　　　6162　 -194　 -6.48
<4543>　テルモ　　　　　　　2259.5　 -22　 -5.88
<6146>　ディスコ　　　　　　 54930　 -660　 -4.41
<4568>　第一三共　　　　　　　3497　 -40　 -4.01
<4578>　大塚HD　　　　　　　 9086　 -119　 -3.98
<6361>　荏原製作所　　　　　　4283　 -117　 -3.91
<6758>　ソニーG　　　　　　　 3909　 -21　 -3.51
<9064>　ヤマトHD　　　　　　 2125　 -102　 -3.41
<4507>　塩野義製薬　　　　　　2891　 -33.5　 -3.36
<7741>　HOYA　　　　　　 24915　 -135　 -2.26
<5333>　日本碍子　　　　　　　3485　 -50　 -1.67
<5706>　三井金属鉱業　　　　 19660　 -480　 -1.60《CS》

