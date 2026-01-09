関連記事
出来高変化率ランキング（10時台）～アクアライン、テラドローンなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [1月9日 10:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜6173＞ アクアライン 1949900 25468.56 313.56% 0.1369%
＜278A＞ テラドローン 1186100 223638 305.42% -0.0509%
＜5597＞ ブルーイノベ 1054600 132614.46 294.24% 0.0303%
＜3681＞ ブイキューブ 9728800 353384.86 250.68% 0.384%
＜9227＞ マイクロ波化 3776400 384821.24 218.05% 0.0313%
＜4082＞ 稀元素 6286900 1788294.14 175.26% -0.0719%
＜9270＞ バリュエンスH 463100 148530.32 138.19% 0.0546%
＜186A＞ アストロスケール 8340200 1976686.52 107.55% 0.0752%
＜5034＞ unerry 45800 53952.56 87.83% 0.0256%
＜6040＞ 日本スキー 158600 36009.72 72.88% 0.0321%
＜8783＞ abc 710500 132733.06 68.41% 0.0549%
＜6537＞ WASHハウス 1560600 380687.86 56.41% 0.1035%
＜2038＞ ドバイブル 461995 330854.861 49.37% 0.0493%
＜7094＞ NexTone 187600 206644.08 46.01% 0.0592%
＜4833＞ Defコンサル 30103100 1490128.32 41.9% 0.265%
＜1861＞ 熊谷組 1035500 973375.42 39.08% -0.011%
＜2632＞ MXSナ100ヘ 10073 105298.589 31.66% -0.004%
＜9064＞ ヤマトHD 1138700 1738033.54 29.05% -0.0417%
＜366A＞ ウェルネスC 32900 61131.84 28.89% 0.0365%
＜6469＞ 放電精密 256000 539236.08 25.91% 0.0475%
<2918> わらべや 202000 439747.8 25.58% -0.0122%
<7649> スギHD 645000 1704519.12 21.49% 0.0518%
<241A> ROXX 3389500 1527924.16 20.69% -0.1363%
<4258> 網屋 80800 216536.86 17.69% 0.0711%
<2871> ニチレイ 1679300 2290993.6 15.54% -0.003%
<2080> PBR1倍割 35738 43604.378 15.26% 0.0042%
<1699> NF原油先 522770 147606.033 14.2% 0.0351%
<5930> 文化シヤタ 125900 231370 13.31% 0.0101%
<3580> 小松マテーレ 49600 35404.74 11.95% 0.0244%
<7318> セレンディプ 265100 234959.48 11.34% -0.0493%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
