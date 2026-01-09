ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（10時台）～アクアライン、テラドローンなどがランクイン

2026年1月9日 10:37

印刷

記事提供元：フィスコ

*10:37JST 出来高変化率ランキング（10時台）～アクアライン、テラドローンなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[1月9日　10:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜6173＞ アクアライン　　　 1949900 　25468.56　 313.56% 0.1369%
＜278A＞ テラドローン　　　　1186100 　223638　 305.42% -0.0509%
＜5597＞ ブルーイノベ　　　　1054600 　132614.46　 294.24% 0.0303%
＜3681＞ ブイキューブ　　　　9728800 　353384.86　 250.68% 0.384%
＜9227＞ マイクロ波化　　　　3776400 　384821.24　 218.05% 0.0313%
＜4082＞ 稀元素　　　　　　　6286900 　1788294.14　 175.26% -0.0719%
＜9270＞ バリュエンスH　　　463100 　148530.32　 138.19% 0.0546%
＜186A＞ アストロスケール　　8340200 　1976686.52　 107.55% 0.0752%
＜5034＞ unerry　　　　45800 　53952.56　 87.83% 0.0256%
＜6040＞ 日本スキー　　　　　158600 　36009.72　 72.88% 0.0321%
＜8783＞ abc　　　　　　　710500 　132733.06　 68.41% 0.0549%
＜6537＞ WASHハウス　　　1560600 　380687.86　 56.41% 0.1035%
＜2038＞ ドバイブル　　　　　461995 　330854.861　 49.37% 0.0493%
＜7094＞ NexTone　　　187600 　206644.08　 46.01% 0.0592%
＜4833＞ Defコンサル　　　30103100 　1490128.32　 41.9% 0.265%
＜1861＞ 熊谷組　　　　　　　1035500 　973375.42　 39.08% -0.011%
＜2632＞ MXSナ100ヘ　　10073 　105298.589　 31.66% -0.004%
＜9064＞ ヤマトHD　　　　　1138700 　1738033.54　 29.05% -0.0417%
＜366A＞ ウェルネスC　　　　32900 　61131.84　 28.89% 0.0365%
＜6469＞ 放電精密　　　　　　256000 　539236.08　 25.91% 0.0475%
<2918> わらべや　　　　　　202000 　439747.8　 25.58% -0.0122%
<7649> スギHD　　　　　　645000 　1704519.12　 21.49% 0.0518%
<241A> ROXX　　　　　　3389500 　1527924.16　 20.69% -0.1363%
<4258> 網屋　　　　　　　　80800 　216536.86　 17.69% 0.0711%
<2871> ニチレイ　　　　　　1679300 　2290993.6　 15.54% -0.003%
<2080> PBR1倍割　　　　35738 　43604.378　 15.26% 0.0042%
<1699> NF原油先　　　　　522770 　147606.033　 14.2% 0.0351%
<5930> 文化シヤタ　　　　　125900 　231370　 13.31% 0.0101%
<3580> 小松マテーレ　　　　49600 　35404.74　 11.95% 0.0244%
<7318> セレンディプ　　　　265100 　234959.48　 11.34% -0.0493%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事