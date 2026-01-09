関連記事
ビジュアル・プロセッシング・ジャパン ドラッグストアチェーン「スギ薬局」にて「CIERTO」を導入
*10:02JST ビジュアル・プロセッシング・ジャパン---ドラッグストアチェーン「スギ薬局」にて「CIERTO」を導入
ビジュアル・プロセッシング・ジャパン＜334A＞は8日、同社のデジタルアセット管理システム「CIERTO」をドラッグストアチェーン「スギ薬局」が導入したことを発表した。
スギ薬局は事業拡大に伴い、商標管理体制の強化が課題となっており、安全かつ効率的に管理し、情報統制と運用効率を両立する仕組みが求められていた。「CIERTO」は高いセキュリティ基準と柔軟なアクセス権限設計を特徴としており、これにより商標データの一元管理体制を確立。
導入後、スギ薬局は社内外でのデータ共有においてアクセス制御やゲストID認証を活用し、情報漏洩リスクを抑えながら業務のスピードと正確性を両立している。
さらに、「CIERTO」の導入により、商標データの利用申請や承認業務がオンライン化され、ワークフローにおける承認履歴や利用制限が可視化された。これにより、コンプライアンス強化と内部統制の強化が実現し、ガバナンスに則ったコンテンツ活用が可能となった。《NH》
