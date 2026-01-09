関連記事
出来高変化率ランキング（9時台）～放電精密、ブイキューブなどがランクイン
放電精密＜6469＞がランクイン（9時32分時点）。急伸。前日取引終了後に、第3四半期決算を発表している。累計の営業利益は8.57億円（前年同期比2.7倍）。一部製品の価格改定の効果に加え、環境・エネルギー関連および航空・宇宙関連の生産拡大が寄与した。26年2月期営業利益は8.00億円（前期比16.1％増）予想。第3四半期までで通期予想の営業利益を超過した。
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [1月9日 9:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜6173＞ アクアライン 1457600 25468.56 291.88% 0.21%
＜278A＞ テラドローン 741300 223638 265.24% -0.064%
＜5597＞ ブルーイノベ 623300 132614.46 246.09% 0.0506%
＜9270＞ バリュエンスH 345500 148530.32 101.35% 0.0408%
＜3681＞ ブイキューブ 2908800 353384.86 97.58% 0.256%
＜9227＞ マイクロ波化 1318600 384821.24 87.51% 0.0549%
＜4082＞ 稀元素 2474500 1788294.14 62.2% -0.0789%
＜5034＞ unerry 28900 53952.56 37.15% 0.026%
＜8783＞ abc 450300 132733.06 21.95% 0.0862%
＜7094＞ NexTone 142400 206644.08 19.63% 0.0574%
＜6040＞ 日本スキー 88300 36009.72 13.02% 0.016%
＜1861＞ 熊谷組 731500 973375.42 7.05% -0.0085%
＜2038＞ ドバイブル 294476 330854.861 6.88% 0.0545%
＜186A＞ アストロスケール 3043100 1976686.52 3.89% 0.0849%
＜366A＞ ウェルネスC 24100 61131.84 1.66% 0.0451%
＜5930＞ 文化シヤタ 108200 231370 0.66% 0.0149%
＜2918＞ わらべや 150500 439747.8 0.09% -0.0198%
＜2871＞ ニチレイ 1278400 2290993.6 -6.98% 0.0112%
＜7649＞ スギHD 417100 1704519.12 -13.73% 0.0535%
＜6469＞ 放電精密 155500 539236.08 -14.27% 0.0544%
<9064> ヤマトHD 663800 1738033.54 -15.2% -0.035%
<7944> ローランド 83200 363042.2 -18.08% 0.042%
<7951> ヤマハ 1071200 1483847.63 -18.88% 0.0177%
<2206> グリコ 153200 1131647.64 -19.74% 0.0053%
<1699> NF原油先 330640 147606.033 -21.16% 0.0375%
<4763> クリーク＆リバ 92100 176463.34 -22.33% -0.0235%
<6136> OSG 216700 671311.26 -23.2% 0.0143%
<3092> ZOZO 1810500 3112911.32 -25.11% 0.0483%
<7512> イオン北海 242600 310399.72 -25.25% 0.0188%
<4584> キッズバイオ 426000 130684.16 -26.09% 0.0133%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《NH》
