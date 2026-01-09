ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（9時台）～放電精密、ブイキューブなどがランクイン

2026年1月9日 09:38

印刷

記事提供元：フィスコ

*09:38JST 出来高変化率ランキング（9時台）～放電精密、ブイキューブなどがランクイン
放電精密＜6469＞がランクイン（9時32分時点）。急伸。前日取引終了後に、第3四半期決算を発表している。累計の営業利益は8.57億円（前年同期比2.7倍）。一部製品の価格改定の効果に加え、環境・エネルギー関連および航空・宇宙関連の生産拡大が寄与した。26年2月期営業利益は8.00億円（前期比16.1％増）予想。第3四半期までで通期予想の営業利益を超過した。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[1月9日　9:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜6173＞ アクアライン　　　 1457600 　25468.56　 291.88% 0.21%
＜278A＞ テラドローン　　　　741300 　223638　 265.24% -0.064%
＜5597＞ ブルーイノベ　　　　623300 　132614.46　 246.09% 0.0506%
＜9270＞ バリュエンスH　　　345500 　148530.32　 101.35% 0.0408%
＜3681＞ ブイキューブ　　　　2908800 　353384.86　 97.58% 0.256%
＜9227＞ マイクロ波化　　　　1318600 　384821.24　 87.51% 0.0549%
＜4082＞ 稀元素　　　　　　　2474500 　1788294.14　 62.2% -0.0789%
＜5034＞ unerry　　　　28900 　53952.56　 37.15% 0.026%
＜8783＞ abc　　　　　　　450300 　132733.06　 21.95% 0.0862%
＜7094＞ NexTone　　　142400 　206644.08　 19.63% 0.0574%
＜6040＞ 日本スキー　　　　　88300 　36009.72　 13.02% 0.016%
＜1861＞ 熊谷組　　　　　　　731500 　973375.42　 7.05% -0.0085%
＜2038＞ ドバイブル　　　　　294476 　330854.861　 6.88% 0.0545%
＜186A＞ アストロスケール　　3043100 　1976686.52　 3.89% 0.0849%
＜366A＞ ウェルネスC　　　　24100 　61131.84　 1.66% 0.0451%
＜5930＞ 文化シヤタ　　　　　108200 　231370　 0.66% 0.0149%
＜2918＞ わらべや　　　　　　150500 　439747.8　 0.09% -0.0198%
＜2871＞ ニチレイ　　　　　　1278400 　2290993.6　 -6.98% 0.0112%
＜7649＞ スギHD　　　　　　417100 　1704519.12　 -13.73% 0.0535%
＜6469＞ 放電精密　　　　　　155500 　539236.08　 -14.27% 0.0544%
<9064> ヤマトHD　　　　　663800 　1738033.54　 -15.2% -0.035%
<7944> ローランド　　　　　83200 　363042.2　 -18.08% 0.042%
<7951> ヤマハ　　　　　　　1071200 　1483847.63　 -18.88% 0.0177%
<2206> グリコ　　　　　　　153200 　1131647.64　 -19.74% 0.0053%
<1699> NF原油先　　　　　330640 　147606.033　 -21.16% 0.0375%
<4763> クリーク＆リバ　　　92100 　176463.34　 -22.33% -0.0235%
<6136> OSG　　　　　　　216700 　671311.26　 -23.2% 0.0143%
<3092> ZOZO　　　　　　1810500 　3112911.32　 -25.11% 0.0483%
<7512> イオン北海　　　　　242600 　310399.72　 -25.25% 0.0188%
<4584> キッズバイオ　　　　426000 　130684.16　 -26.09% 0.0133%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《NH》

関連記事