*08:04JST 今日の為替市場ポイント：米長期金利上昇で米ドル買い継続の可能性

8日の米ドル・円は、東京市場では156円95銭から156円46銭まで下落。欧米市場では156円46銭から157円07銭まで反発し、156円87銭で取引終了。本日9日の米ドル・円は主に157円を挟んだ水準で推移か。米長期金利の上昇を受けて米ドル買い・円売りは継続する可能性がある。

報道によると、ベッセント米財務長官は1月8日に行われた経済クラブのイベントで、「米国歳入庁が例年よりも早く、1月26日に確定申告シーズンを開始するとし、減税措置の恩恵が迅速に行き渡ることで、米国経済への追い風となる」、「米連邦準備制度理事会（FRB）は投資を促進するためにFRBとしての役割を果たすべき」と話した。なお、ベッセント財務長官は、 トランプ大統領が明らかにした機関投資家による一戸建て住宅の購入を禁止する措置について、「一戸建て住宅の買収を進めるプライベートエクイティファンドの規制強化策はまだ最終決定されていない」と述べている。《CS》