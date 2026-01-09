Birdman、投資有価証券売却益6291万円を特別利益に計上

■2025年12月に上場有価証券1銘柄を売却

Birdman<7063>(東証グロース)は1月8日、2026年6月期第2四半期連結会計期間において、投資有価証券売却益を特別利益として計上すると発表した。資産の効率化および財務体質の健全化を目的に、同社が保有する上場有価証券1銘柄を売却したことに伴うものである。

売却時期は2025年12月で、投資有価証券売却益は62,911,207円となった。同社は、同金額を2026年6月期第2四半期連結会計期間の特別利益として計上する予定としており、今後、公表すべき事項が生じた場合は速やかに開示するとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

