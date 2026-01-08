ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は続落、ソフトバンクGが1銘柄で約173円分押し下げ

2026年1月8日 12:44

フィスコ

*12:44JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は続落、ソフトバンクGが1銘柄で約173円分押し下げ
8日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり105銘柄、値下がり118銘柄、変わらず2銘柄となった。

日経平均は続落。301.48円安の51660.50円（出来高概算11億7302万株）で前場の取引を終えている。

7日の米国株式市場はまちまち。ダウ平均は466.00ドル安の48996.08ドル、ナスダックは37.11ポイント高の23584.28で取引を終了した。ADP雇用統計が予想を下回った後、ISM非製造業景況指数が予想を上回ったことから景気の底堅さが示され利下げ観測が後退した影響が出た。その結果、ダウは下落に転じ、トランプ大統領の発言を受けて防衛関連や一部不動産関連が重荷となった。一方、ナスダックはハイテク銘柄が支えた。

米株式市場の動向を横目に、8日の日経平均は192.15円安の51769.83円と続落して取引を開始した。寄付き直後は米国株のまちまちの結果や為替の動きが意識され、買いと売りが交錯した。その後、景気指標の発表や外部環境を見極める動きが続き、前場全体では売り優勢の展開となった。また、需給面では海外勢の売買動向や先物主導のポジション調整が相場の重しとなる局面も見られた。個別では業種によって明暗が分かれる展開で、全体としては方向感に乏しい中での前場取引となっている。

個別では、塩野義＜4507＞、住友ファーマ＜4506＞、コナミG＜9766＞、住友不＜8830＞、第一三共＜4568＞、ディスコ＜6146＞、豊田通商＜8015＞、アステラス製薬＜4503＞、大塚HD＜4578＞、JT＜2914＞、三井金属＜5706＞、三井物＜8031＞、武田＜4502＞、住友商＜8053＞、トレンド＜4704＞などの銘柄が上昇。

一方、ソフトバンクG＜9984＞、東エレク＜8035＞、信越化＜4063＞、アドバンテスト＜6857＞、レーザーテク＜6920＞、ダイキン<6367>、TDK<6762>、村田製<6981>、住友電<5802>、日東電<6988>、ファナック<6954>、デンソー<6902>、リクルートHD<6098>、日立<6501>、ブリヂストン<5108>などの銘柄が下落。

業種別では、鉱業や建設業、医薬品、石油・石炭製品、電気・ガス業、不動産業などのセクターがプラス推移となる一方、繊維製品、化学、ゴム製品、電気機器、情報・通信業などの業種が下落した。

値下がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約173円押し下げた。同2位は東エレク＜8035＞となり、信越化＜4063＞、アドバンテスト＜6857＞、レーザーテック＜6920＞、ダイキン<6367>、TDK<6762>などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップは塩野義薬＜4507＞となり1銘柄で日経平均を約9円押し上げた。同2位は住友ファーマ＜4506＞となり、コナミG＜9766＞、住友不＜8830＞、第一三共＜4568＞、ディスコ＜6146＞、豊田通商＜8015＞などがつづいた。

*11:30現在


日経平均株価 　51660.50(-301.48)

値上がり銘柄数 105(寄与度+177.29)
値下がり銘柄数 118(寄与度-478.77)
変わらず銘柄数 2


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜4507＞　塩野義製薬　　　　　　2940　 97.5　 9.78
＜4506＞　住友ファーマ　　　　　2915　 281.5　 9.41
＜9766＞　コナミG　　　　　　　21060　 260　 8.69
＜8830＞　住友不動産　　　　　　4156　 123　 8.22
＜4568＞　第一三共　　　　　　　3551　 81　 8.12
＜6146＞　ディスコ　　　　　　 56880　 1210　 8.09
＜8015＞　豊田通商　　　　　　　5568　 76　 7.62
＜4503＞　アステラス製薬　　　2221.5　 36　 6.02
＜4578＞　大塚HD　　　　　　　 9110　 179　 5.98
＜2914＞　JT　　　　　　　　　 5745　 139　 4.65
＜5706＞　三井金属鉱業　　　　 20615　 1350　 4.51
＜8031＞　三井物産　　　　　　　4852　 58　 3.88
＜4502＞　武田薬品工業　　　　　5060　 108　 3.61
＜8053＞　住友商事　　　　　　　5770　 107　 3.58
＜4704＞　トレンドマイクロ　　　6642　 104　 3.48
<6305>　日立建機　　　　　　　4974　 102　 3.41
<8801>　三井不動産　　　　　　1855　 34　 3.41
<6532>　ベイカレント　　　　　6746　 96　 3.21
<1801>　大成建設　　　　　　 15920　 435　 2.91
<1803>　清水建設　　　　　　　2817　 87　 2.91


○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　 4437　 -216 -173.28
＜8035＞　東エレク　　　　　　 37120　 -1050 -105.29
＜4063＞　信越化　　　　　　　　5065　 -179　-29.92
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 20555　 -50　-13.37
＜6920＞　レーザーテック　　　 31180　 -920　-12.30
<6367>　ダイキン工業　　　　 19295　 -325　-10.86
<6762>　TDK　　　　　　　　2159　 -14　 -7.02
<6981>　村田製作所　　　　　　3260　 -81　 -6.50
<5802>　住友電気工業　　　　　6462　 -185　 -6.18
<6988>　日東電工　　　　　　　3662　 -34　 -5.68
<6954>　ファナック　　　　　　6397　 -32　 -5.35
<6902>　デンソー　　　　　　　2115　 -37　 -4.95
<6098>　リクルートHD　　　　 9261　 -49　 -4.91
<6501>　日立製作所　　　　　　5124　 -139　 -4.65
<5108>　ブリヂストン　　　　　3481　 -68　 -4.55
<7974>　任天堂　　　　　　　 10215　 -135　 -4.51
<7735>　SCREEN　　　　　15710　 -280　 -3.74
<6976>　太陽誘電　　　　　　　3514　 -112　 -3.74
<7741>　HOYA　　　　　　 24890　 -210　 -3.51
<5803>　フジクラ　　　　　　 18150　 -95　 -3.18《CS》

