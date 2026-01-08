ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（9時台）～ROXX、UACJなどがランクイン

2026年1月8日 10:19

ROXX＜241A＞がランクイン（9時36分時点）。大幅反落。5日に、みずほフィナンシャルグループ＜8411＞のキャリア採用活動でROXXが提供する採用支援サービス「Zキャリア AI面接官」の導入が決定したと発表し、昨日まで2日連続でストプ高。本日は反動安となっている。テクニカルでは75日線が上値を阻む形となっている。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[1月8日　9:36　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜6233＞ KLASS　　　　　800 　2262.34　 -81.78% 0%
＜2972＞ サンケイRE　　　　2883 　1535160.58　 -77.37% -0.0039%
＜7721＞ 東京計器　　　　　　169300 　2589863.2　 -58.88% 0.0348%
＜2673＞ 夢隊　　　　　　　　203400 　204525.58　 -79.5% -0.0048%
＜303A＞ visumo　　　　10900 　165595.58　 -93.79% 0.0043%
＜241A＞ ROXX　　　　　　1286200 　700054.7　 -8.29% -0.0654%
＜4530＞ 久光薬　　　　　　　954500 　4679764.52　 5.56% 0.0467%
＜6988＞ 日東電　　　　　　　210600 　7260054.08　 -88.06% -0.007%
＜218A＞ リベラウェア　　　　3495400 　2717345.1　 64.63% 0.093%
＜6614＞ シキノハイテック　　3600 　8686.82　 -65.6% 0.0128%
＜4563＞ アンジェス　　　　　1315600 　347137.08　 -74.43% -0.0153%__NEW_LINE_＜4055＞ ティアンドエス　　　46300 　140468.5　 -50.23% -0.0183%
＜5476＞ 高周波　　　　　　　8500 　26719.54　 -81.16% 0.011%
＜7860＞ エイベックス　　　　27700 　279821.4　 -82.84% -0.0039%
＜8227＞ しまむら　　　　　　36500 　3569770.02　 -87.26% -0.0107%
＜8237＞ 松屋　　　　　　　　70100 　562712.5　 -75.73% -0.0185%
＜5741＞ UACJ　　　　　　174400 　1531701.24　 -69.92% 0.0288%
＜2782＞ セリア　　　　　　　25600 　686017.7　 -85.75% -0.0054%
＜1475＞ iSTOPIX　　　1217280 　2010711.468　 -77.46% -0.0035%
<1515> 日鉄鉱　　　　　　　614100 　2478251.36　 -32.39% 0.0015%
<5721> S・サイエンス　　　1386800 　4063142.2　 -87.23% -0.0336%
<3667> enish　　　　　1868100 　259511.92　 -53.27% -0.0563%
<4392> FIG　　　　　　　352500 　160215.32　 -22.29% 0.01%
<7259> アイシン　　　　　　373200 　4585815.82　 -73.72% -0.0001%__NEW_LINE_<2842> iFナ100ベ　　　3504 　43313.945　 7.47% -0.0017%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《NH》

