*10:19JST 出来高変化率ランキング（9時台）～ROXX、UACJなどがランクイン

ROXX＜241A＞がランクイン（9時36分時点）。大幅反落。5日に、みずほフィナンシャルグループ＜8411＞のキャリア採用活動でROXXが提供する採用支援サービス「Zキャリア AI面接官」の導入が決定したと発表し、昨日まで2日連続でストプ高。本日は反動安となっている。テクニカルでは75日線が上値を阻む形となっている。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [1月8日 9:36 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜6233＞ KLASS 800 2262.34 -81.78% 0%

＜2972＞ サンケイRE 2883 1535160.58 -77.37% -0.0039%

＜7721＞ 東京計器 169300 2589863.2 -58.88% 0.0348%

＜2673＞ 夢隊 203400 204525.58 -79.5% -0.0048%

＜303A＞ visumo 10900 165595.58 -93.79% 0.0043%

＜241A＞ ROXX 1286200 700054.7 -8.29% -0.0654%

＜4530＞ 久光薬 954500 4679764.52 5.56% 0.0467%

＜6988＞ 日東電 210600 7260054.08 -88.06% -0.007%

＜218A＞ リベラウェア 3495400 2717345.1 64.63% 0.093%

＜6614＞ シキノハイテック 3600 8686.82 -65.6% 0.0128%

＜4563＞ アンジェス 1315600 347137.08 -74.43% -0.0153%__NEW_LINE_＜4055＞ ティアンドエス 46300 140468.5 -50.23% -0.0183%

＜5476＞ 高周波 8500 26719.54 -81.16% 0.011%

＜7860＞ エイベックス 27700 279821.4 -82.84% -0.0039%

＜8227＞ しまむら 36500 3569770.02 -87.26% -0.0107%

＜8237＞ 松屋 70100 562712.5 -75.73% -0.0185%

＜5741＞ UACJ 174400 1531701.24 -69.92% 0.0288%

＜2782＞ セリア 25600 686017.7 -85.75% -0.0054%

＜1475＞ iSTOPIX 1217280 2010711.468 -77.46% -0.0035%

<1515> 日鉄鉱 614100 2478251.36 -32.39% 0.0015%

<5721> S・サイエンス 1386800 4063142.2 -87.23% -0.0336%

<3667> enish 1868100 259511.92 -53.27% -0.0563%

<4392> FIG 352500 160215.32 -22.29% 0.01%

<7259> アイシン 373200 4585815.82 -73.72% -0.0001%__NEW_LINE_<2842> iFナ100ベ 3504 43313.945 7.47% -0.0017%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《NH》