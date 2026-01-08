丸亀製麺、冬限定「肉がさね玉子あんかけ」投入、手しごと重ねた冬季うどん3品展開

■2年ぶり復活の人気商品と定番「鴨ねぎ」を継続販売

トリドールホールディングス<3397>(東証プライム)傘下の丸亀製麺は1月7日、冬季限定商品として『肉がさね玉子あんかけうどん』などを1月14日から全国で期間限定販売すると発表した。同商品に加え、新作の『だし玉肉づつみうどん』をロードサイド店を中心に投入し、好評販売中の『鴨ねぎうどん』も継続して提供する。いずれも寒さが厳しい時期に向け、「冬の手しごと」を前面に打ち出した商品展開となる。

『肉がさね玉子あんかけうどん』は、店内で粉から打つうどんに、白だしを基にした玉子あんかけ、甘辛く焼き上げた牛肉と合わせそぼろを重ねた一杯で、今冬は2年ぶりの販売となる。卵を数回に分けて溶き入れることで、ふわとろ食感を実現し、釜抜き麺との絡みを高めた点が特徴だ。

新作の『だし玉肉づつみうどん』は、注文ごとに焼き上げるだし巻き玉子を丸ごと1本使用し、鶏と豚の合わせそぼろを包み込んだ。濃厚なあんかけだしが打ち立てのうどんと具材を一体化させ、最後まで温かく味わえる商品として打ち出す。

このほか、合鴨肉と白ねぎ、特製鴨だしを組み合わせた『鴨ねぎうどん』も3月上旬まで販売を継続する。丸亀製麺ならではの店内製麺と手間ひまをかけた調理工程を通じ、冬季需要の取り込みと来店動機の強化を図る考えだ。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】ＩＰＯ株にリベンジ相場の兆し、６６社の希少性が投資家心理を刺激（2025/12/22）

・【株式市場特集】円高メリット株に再注目、出遅れ紙・パ株に掉尾の一振（2025/12/15）

・【株式市場特集】金先物高騰で「ジパング」再生、産金・都市鉱山・リユース株に年末ラリーの主役（2025/12/8）

・京都ヒューマノイドアソシエーションに３社が新規参画、純国産ヒューマノイドロボット開発の体制を強化（2025/12/3）

