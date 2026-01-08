THECOO、Hiro公式コミュニティ始動、ファンと挑む終わらないカレー開発

■感想を反映し続けるレトルトカレー、進化の過程を共有

THECOO<4255>(東証グロース)は1月7日、同社が運営する会員制ファンコミュニティプラットフォーム「Fanicon」において、ロックバンドMY FIRST STORYのボーカリストHiroの公式ファンコミュニティ『THE MORI’S TABLE』を12月25日にオープンしたと発表した。ファンと共同で「究極のカレー」を開発する共創型プロジェクトサロンとして位置付け、会員の声を反映しながらレシピを更新し続ける取り組みを進める。

同サロンは、レトルトながら本格的なスパイスカレーの開発を軸に、完成形を固定せず、感想や要望を受けて味を磨き上げる点が特徴である。Hiroは、グルテンフリー志向やツアーを通じたカレーイベント参加を背景に、オンラインサロン形式であればファンと双方向の開発が可能と判断したとしている。カレーを通じた交流や情報共有の場とし、進化の過程そのものをファンと共有する狙いだ。

プランは月額550円(税込)の「Guest Seat」と、月額1万9,800円(税込)の「Reserve Seat」を用意し、後者は定期便や少人数オンラインMTG、対面イベント招待などを含む。Faniconは有料課金会員数が34万5,000人を超え、推し活を支える基盤として拡大しており、同社は同取り組みを通じてファンとの共創モデルをさらに深化させるとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

