「株式」ADR日本株ランキング～高安まちまち、シカゴは大阪日中比15円安の51995円
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（ドル156.62円換算）で、ソニーG＜6758＞、トヨタ自動車＜7203＞、ソフトバンクG ＜9984＞などが下落した。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比15円安の51995円。
米国株式市場はまちまち。ダウ平均は466.00ドル安の48996.08ドル、ナスダックは37.11ポイント高の23584.28で取引を終了した。ADP雇用統計の結果を受け、寄り付き後、まちまち。その後発表されたISM非製造業景況指数が予想を上回り景気の底堅さを証明すると利下げ期待が後退し、ダウは下落に転じた。トランプ大統領のソーシャルメディアでの投稿を受け、防衛関連や一部不動産関連の投資会社が売られ、さらなる重しとなり終盤にかけて下げ幅を拡大。一方、ナスダックは半導体エヌビディア（NVDA）などハイテクが支え終日堅調に推移し、まちまちで終了した。
7日のニューヨーク外為市場でドル・円は156円35銭まで弱含んだのち、156円80銭まで上昇し、156円80銭で引けた。米12月ADP雇用統計が予想を下回る伸びにとどまったためドル売りが優勢となったのち、12月ISM非製造業景況指数が予想外に上昇したためドル買いに拍車がかかった。ユーロ・ドルは1.1699ドルへ上昇後、1.1673ドルまで反落し、引けた。
NY原油先物2月限は続落（NYMEX原油2月限終値：55.99 ↓1.14）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物2月限は、前営業日比－1.14ドル（－2.00％）の55.99ドルで通常取引を終了した。
「ADR上昇率上位5銘柄」（7日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）
7259 (ASEKY) アイシン精機 19.50 3056 84 2.83
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.23 5714 108 1.93
「ADR下落率上位5銘柄」（7日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）
6178 (JPPHY) 日本郵政 10.75 1685 -141 -7.72
6594 (NJDCY) 日本電産 3.27 2050 -39 -1.87
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 113.33 17761 -304 -1.68
8058 (MTSUY) 三菱商事 23.67 3709 -61 -1.62
■そのたADR（7日）
7203 (TM.N) トヨタ自動車 213.33 -1.94 3343
8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 16.48 0.04 2583 -36
8035 (TOELY) 東京エレク 120.84 2.04 37876 -29
6758 (SONY.N) ソニー 25.12 -0.62 3937 -3
9432 (NTTYY) NTT 25.32 -0.18 159 -0.2
8058 (MTSUY) 三菱商事 23.67 -0.33 3709 -6
6501 (HTHIY) 日立製作所 33.54 -0.77 5256 -
9983 (FRCOY) ファーストリテ 36.06 -0.95 56513 -28
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 58.80 -0.91 18430 13777
4063 (SHECY) 信越化学工業 16.62 0.11 5209 -3
8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 12.72 -0.36 997 -1005.
8316 (SMFG.N) 三井住友FG 19.84 -0.17 5182 -30
8031 (MITSY) 三井物産 609.87 -3.74 4779 -1
6098 (RCRUY) リクルートHD 12.00 1.00 9403 93
4568 (DSNKY) 第一三共 22.23 0.45 3484 1
9433 (KDDIY) KDDI 17.09 -0.22 2678 -7
7974 (NTDOY) 任天堂 16.33 -0.72 10237 -11
8766 (TKOMY) 東京海上HD 37.59 -0.46 5891 -8
7267 (HMC.N) 本田技研工業 29.27 -0.25 1529 -
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.23 0.33 5714 10
6902 (DNZOY) デンソー 13.71 -0.15 2149 -
4519 (CHGCY) 中外製薬 26.78 0.39 8394 -
4661 (OLCLY) オリエンランド 18.64 0.46 2921 -
8411 (MFG.N) みずほFG 7.78 0.01 6096 -41
6367 (DKILY) ダイキン工業 12.45 -0.35 19512 -10
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 15.90 0.11 4984 3
7741 (HOCPY) HOYA 160.46 6.50 25147 47
6503 (MIELY) 三菱電機 61.25 -0.45 4800
6981 (MRAAY) 村田製作所 10.64 0.07 3335 -
7751 (CAJPY) キヤノン 29.80 -0.38 4670 1
6273 (SMCAY) SMC 18.46 0.11 57861 41
7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 14.87 1.23 2330 34.
6146 (DSCSY) ディスコ 35.00 0.70 54852 -81
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.24 -0.03 2232 -10
8053 (SSUMY) 住友商事 36.20 0.10 5673 1
6702 (FJTSY) 富士通 27.87 0.45 4368 -
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 113.33 1.73 17761 -30
5108 (BRDCY) ブリヂストン 22.51 0.04 7056 350
6178 (JPPHY) 日本郵政 10.75 0.00 1685 -14
8002 (MARUY) 丸紅 291.61 2.01 4570 -1
6723 (RNECY) ルネサス 7.49 0.16 2348 -1.
6954 (FANUY) ファナック 20.52 0.19 6432
8725 (MSADY) MS&ADインシHD 24.17 -0.04 3788 -18
8801 (MTSFY) 三井不動産 34.80 -0.20 1818 -
6301 (KMTUY) 小松製作所 32.95 0.20 5164
4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.60 -0.06 3322 -2
6594 (NJDCY) 日本電産 3.27 -0.05 2050 -3
6857 (ATEYY) アドバンテスト 131.80 -5.70 20656 5
4543 (TRUMY) テルモ 14.43 -0.05 2261 -1
8591 (IX.N) オリックス 29.88 -0.19 4683
（時価総額上位50位、1ドル156.72円換算）《AN》
