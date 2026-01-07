*15:57JST メタリアル：長期保有株主向けオンライン懇談会、マーケットとの対話の濃度と頻度が増している点に注目

メタリアル＜6182＞が上場10周年を記念して長期保有株主向けのオンライン懇談会を1月21日に開催すると発表した。足もとでは、昨年12月に同社の主力サービスの高精度AI翻訳「T-4OO（ティーフォーオーオー）」における生成AIを活用した新機能のリリースを５件発表し、業績回復への道筋も明確化、株価が反転上昇に転じている。1月14日には第3四半期決算も控えている。マーケットとの対話の濃度、頻度が増している点には注目しておきたい。

株価は10月15日に発表された2026年2月期の業績予想の下方修正を受けて、500円近辺から400円を割り込むまで調整した。下方修正は、主に、AI事業における既存事業であるロゼッタ社の翻訳AIの売上計画の未達、新規事業における AI関連の受託開発案件の受注計画の未達を主な要因としている。

一方、修正された業績予想によれば、通期の売上高は前期比10.2%増の4,500百万円で過去最高売上を更新し、営業利益は同10.8%増の130百万円と増収増益に転じる見込みである。上半期の営業損益は26百万円の赤字であり、回復が鮮明化するということになる。前期の最終四半期から着手した「構造改革」（破壊と創造）は、前期の最終四半期比で122百万円の販管費削減となっており着実に進展している。売上改善に遅れがあるものの、前期の最終四半期を底として、構造改革の効果創出が始まる今期の第3四半期以降は、成長再加速に向けた先行投資の効果が徐々に進むことになろう。

2025年12月には子会社である株式会社ロゼッタが、主力サービスの高精度AI翻訳「T-4OO（ティーフォーオーオー）」に生成AIを活用した新機能「対訳自動作成」「用語集自動作成」を搭載すること、生成AIが翻訳結果の品質チェックを自動で行う機能の実装を相次いで発表している。

今後は、開発投資の効果創出による収益貢献が期待される。第１注力分野と位置付けている製薬AI事業は、「ラクヤクAI」ブランドにて製薬業界の文書作成業務に最適化された専門文書AIサービスとして、国内外の大手製薬会社・研究機関などを対象に展開中だ。2025年3月には国立がん研究センターとの共同研究発表、7月には小野薬品工業との共同開発を発表するなど、2024年5月の事業立上げ以来、急速に実績を積み上げている。加えて、2025年8月には、製薬業界グローバル大手企業（社名非開示）での採用が決定し、今後は国内外の豊富な実績を踏まえたグローバル大手企業での採用と取引拡大を進めながら、長期売上目標として2030年2月期40億円を目指している。

同社ではAIとメタバース事業とM&Aでの成長により、2028年2月期の売上高で13,400百万円を目指している。10年以上の長期スパンであると、売上100,000百万円以上が目標となる。M&Aも多用されるであろうことで、利益は読み難いものの、実力値として最低限確保できるであろう営業利益率10%を2028年2月期で達成し、これも最低限の数値となるであろう上場企業の平均PER15倍が付いたとした場合、時価総額は120億円を上回る（現在47億円）。《NH》