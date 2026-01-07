ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は反落、アドバンテが約112円分押し下げ

2026年1月7日 12:44

記事提供元：フィスコ

7日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり106銘柄、値下がり118銘柄、変わらず1銘柄となった。

日経平均は反落。260.97円安の52257.11円（出来高概算12億2480万株）で前場の取引を終えている。

6日の米国株式市場は上昇。ダウ平均は484.90ドル高の49462.08ドル、ナスダックは151.35ポイント高の23547.17で取引を終了した。高値警戒感に寄り付き後、まちまち。その後、12月サービス業PMIの悪化を受け、年内の利下げ期待を受けた買いが強まり、相場は上昇した。終日買われ、終盤にかけて上げ幅を拡大し終了。ダウは連日過去最高値を更新した。

米株市場を横目に、1月7日の日経平均は前営業日比373.44円安の52144.64円と反落でスタート。その後はマイナス圏で軟調もみ合い展開となった。中国政府が軍民両用（デュアルユース）の規制に基づいて日本への輸出規制を強化すると発表し、日中関係悪化の懸念から投資家心理が悪化した。また、大発会からの2日間で2000円を超える上昇となっており、短期的な過熱感も意識される展開となった。

業種別では、鉱業、その他製品、石油・石炭製品などが下落した一方で、精密機器、非鉄金属、サービス業などが上昇した。

値下がり寄与トップはアドバンテ＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約112円押し下げた。同2位はファーストリテ＜9983＞となり、ソフトバンクG＜9984＞、コナミグループ＜9766＞、ソニーG＜6758＞、ダイキン工業＜6367＞、TDK＜6762＞などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップは東エレク＜8035＞となり1銘柄で日経平均を約84円押し上げた。同2位はリクルートHD＜6098＞となり、HOYA＜7741＞、ファナック＜6954＞、イビデン＜4062＞、ディスコ＜6146＞、アステラス製薬＜4503＞などがつづいた。

*11:30現在

日経平均株価　52257.11(-260.97)

値上がり銘柄数　 106(寄与度+268.80)
値下がり銘柄数　　118(寄与度-529.77)
変わらず銘柄数　　　1


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜8035＞　東エレク　　　　　　 38190 　840　 84.23
＜6098＞　リクルートHD　　　　 9299　 299　 29.98
＜7741＞　HOYA　　　　　　 25330　 1070　 17.88
＜6954＞　ファナック　　　　　　6529　 83　 13.87
＜4062＞　イビデン　　　　　　　7190　 178　 11.90
＜6146＞　ディスコ　　　　　　 55550 　1350　 9.02
＜4503＞　アステラス製薬　　　2175.5　 49.5 　8.27
＜5802＞　住友電気工業　　　　　6766　 239 　7.99
＜6361＞　荏原製作所　　　　　　4284　 234 　7.82
＜4519＞　中外製薬　　　　　　　8359　 56　 5.62
＜8233＞　高島屋　　　　　　　　1860　 160　 5.35
＜4704＞　トレンドマイクロ　　　6577　 107　 3.58
＜5713＞　住友金属鉱山　　　　　7260　 201　 3.36
<4063>　信越化　　　　　　　　5245　 19　 3.18
<6305>　日立建機　　　　　　　4875　 88　 2.94
<6723>　ルネサスエレクトロニ　2377　 77　 2.57
<5333>　日本碍子　　　　　　　3484　 74　 2.47
<4661>　オリエンタルランド　　2933　 65.5　 2.19
<4021>　日産化学　　　　　　　5469 　65　 2.17
<4506>　住友ファーマ　　　　　2587　 64.5　 2.16


○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　 寄与度
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 21135　 -420　-112.31
＜9983＞　ファーストリテ　　　 57330　 -1070　 -85.84
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　 4670　 -49　 -39.31
＜9766＞　コナミG　　　　　　　20820　 -820　 -27.41
＜6758＞　ソニーG　　　　　　　 3957　 -154　 -25.74
＜6367＞　ダイキン工業　　　　 19640　 -675　 -22.56
＜6762＞　TDK　　　　　　　　2208　 -36.5　 -18.30
<7974>　任天堂　　　　　　　 10325　 -530　 -17.72
<9433>　KDDI　　　　　　2685.5　 -41.5　 -16.65
<7203>　トヨタ自動車　　　　　3360　 -69　 -11.53
<7832>　バンナムHD　　　　　 4146　 -100　 -10.03
<8267>　イオン　　　　　　　　2405　 -89.5　 -8.97
<7453>　良品計画　　　　　　2806.5　 -119　 -7.96
<7269>　スズキ　　　　　　　2318.5　 -51　 -6.82
<7267>　ホンダ　　　　　　　　1532　 -33.5　 -6.72
<8766>　東京海上HD　　　　　 5893　 -128　 -6.42
<8001>　伊藤忠商事　　　　　　2008 -36.5　 -6.10
<9843>　ニトリHD　　　　　　 2622　 -49　 -4.09
<4307>　野村総合研究所　　　　6084　 -99　 -3.31
<1925>　大和ハウス工業　　　　5233　 -95　 -3.18《CS》

