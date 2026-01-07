*12:44JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は反落、アドバンテが約112円分押し下げ

7日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり106銘柄、値下がり118銘柄、変わらず1銘柄となった。

日経平均は反落。260.97円安の52257.11円（出来高概算12億2480万株）で前場の取引を終えている。

6日の米国株式市場は上昇。ダウ平均は484.90ドル高の49462.08ドル、ナスダックは151.35ポイント高の23547.17で取引を終了した。高値警戒感に寄り付き後、まちまち。その後、12月サービス業PMIの悪化を受け、年内の利下げ期待を受けた買いが強まり、相場は上昇した。終日買われ、終盤にかけて上げ幅を拡大し終了。ダウは連日過去最高値を更新した。

米株市場を横目に、1月7日の日経平均は前営業日比373.44円安の52144.64円と反落でスタート。その後はマイナス圏で軟調もみ合い展開となった。中国政府が軍民両用（デュアルユース）の規制に基づいて日本への輸出規制を強化すると発表し、日中関係悪化の懸念から投資家心理が悪化した。また、大発会からの2日間で2000円を超える上昇となっており、短期的な過熱感も意識される展開となった。

業種別では、鉱業、その他製品、石油・石炭製品などが下落した一方で、精密機器、非鉄金属、サービス業などが上昇した。

値下がり寄与トップはアドバンテ＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約112円押し下げた。同2位はファーストリテ＜9983＞となり、ソフトバンクG＜9984＞、コナミグループ＜9766＞、ソニーG＜6758＞、ダイキン工業＜6367＞、TDK＜6762＞などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップは東エレク＜8035＞となり1銘柄で日経平均を約84円押し上げた。同2位はリクルートHD＜6098＞となり、HOYA＜7741＞、ファナック＜6954＞、イビデン＜4062＞、ディスコ＜6146＞、アステラス製薬＜4503＞などがつづいた。

*11:30現在

日経平均株価 52257.11(-260.97)

値上がり銘柄数 106(寄与度+268.80)

値下がり銘柄数 118(寄与度-529.77)

変わらず銘柄数 1



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜8035＞ 東エレク 38190 840 84.23

＜6098＞ リクルートHD 9299 299 29.98

＜7741＞ HOYA 25330 1070 17.88

＜6954＞ ファナック 6529 83 13.87

＜4062＞ イビデン 7190 178 11.90

＜6146＞ ディスコ 55550 1350 9.02

＜4503＞ アステラス製薬 2175.5 49.5 8.27

＜5802＞ 住友電気工業 6766 239 7.99

＜6361＞ 荏原製作所 4284 234 7.82

＜4519＞ 中外製薬 8359 56 5.62

＜8233＞ 高島屋 1860 160 5.35

＜4704＞ トレンドマイクロ 6577 107 3.58

＜5713＞ 住友金属鉱山 7260 201 3.36

<4063> 信越化 5245 19 3.18

<6305> 日立建機 4875 88 2.94

<6723> ルネサスエレクトロニ 2377 77 2.57

<5333> 日本碍子 3484 74 2.47

<4661> オリエンタルランド 2933 65.5 2.19

<4021> 日産化学 5469 65 2.17

<4506> 住友ファーマ 2587 64.5 2.16



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 21135 -420 -112.31

＜9983＞ ファーストリテ 57330 -1070 -85.84

＜9984＞ ソフトバンクG 4670 -49 -39.31

＜9766＞ コナミG 20820 -820 -27.41

＜6758＞ ソニーG 3957 -154 -25.74

＜6367＞ ダイキン工業 19640 -675 -22.56

＜6762＞ TDK 2208 -36.5 -18.30

<7974> 任天堂 10325 -530 -17.72

<9433> KDDI 2685.5 -41.5 -16.65

<7203> トヨタ自動車 3360 -69 -11.53

<7832> バンナムHD 4146 -100 -10.03

<8267> イオン 2405 -89.5 -8.97

<7453> 良品計画 2806.5 -119 -7.96

<7269> スズキ 2318.5 -51 -6.82

<7267> ホンダ 1532 -33.5 -6.72

<8766> 東京海上HD 5893 -128 -6.42

<8001> 伊藤忠商事 2008 -36.5 -6.10

<9843> ニトリHD 2622 -49 -4.09

<4307> 野村総合研究所 6084 -99 -3.31

<1925> 大和ハウス工業 5233 -95 -3.18《CS》