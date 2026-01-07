関連記事
出来高変化率ランキング（10時台）～アンジェス、サンケイREなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [1月7日 10:30 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜2972＞ サンケイRE 31118 141985.22 337.06% 0.2098%
＜241A＞ ROXX 4885200 112365.52 328.12% 0.1901%
＜7719＞ 東京衡機 1151200 73318.06 290.59% 0.0909%
＜4082＞ 稀元素 4002100 423693.52 281.84% 0.1967%
＜6613＞ QDレーザ 2511700 121640.18 228.83% 0.0985%
＜218A＞ リベラウェア 2787400 910614.14 185.17% 0.1891%
＜4563＞ アンジェス 13169800 184017.72 179.19% 0%
＜6986＞ 双葉電 438900 70993.16 149.94% 0.0852%
＜5729＞ 日精鉱 41800 166296.8 117.28% 0.0629%
＜4055＞ ティアンドエス 137400 76377.86 110.52% 0.081%
＜7679＞ 薬王堂HD 195200 137961.1 95.62% -0.0387%
＜6574＞ コンヴァノ 8298700 485727.9 95.46% 0.1475%
＜5471＞ 大特鋼 1424100 962983.61 92.47% 0.048%
＜6620＞ 宮越HD 109300 39312.06 88.96% 0.0059%
＜2842＞ iFナ100ベ 5082 58261.428 86.66% -0.0056%
＜3667＞ enish 5224100 168692.06 67.94% 0.0983%
＜8233＞ 高島屋 3139500 2696248.97 66.73% 0.0826%
＜6731＞ ピクセラ 16966700 418721.32 64.17% 0.16%
＜1515＞ 日鉄鉱 1155500 1427434.04 60.46% 0.0879%
＜338A＞ Zenmu 128300 492946.1 59.53% 0.121%
<6266> タツモ 259500 303193.4 57.92% 0.0571%
<2638> GXロボ＆AI 50942 64429.475 54.44% 0.0004%
<1547> 上場米国 44786 331363.682 51.71% 0.0072%
<2038> ドバイブル 274639 304892.022 48.29% -0.0288%
<2782> セリア 164200 354620.4 45.77% 0.0543%
<8093> 極東貿 70600 76192.32 45.6% 0.0305%
<6597> HPCシステムス 97200 101987.68 42.78% 0.0664%
<2562> 上場ダウH 85494 166195.053 41.83% 0.0051%
<6291> エアーテック 201700 179677.42 40.59% 0.02%
<450A> SSSPヘ有 1070 489.234 39.61% 0.0047%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
