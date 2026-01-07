ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（10時台）～アンジェス、サンケイREなどがランクイン

2026年1月7日 10:41

記事提供元：フィスコ

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[1月7日　10:30　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2972＞ サンケイRE　　　 31118 　141985.22　 337.06% 0.2098%
＜241A＞ ROXX　　　　　　4885200 　112365.52　 328.12% 0.1901%
＜7719＞ 東京衡機　　　　　　1151200 　73318.06　 290.59% 0.0909%
＜4082＞ 稀元素　　　　　　　4002100 　423693.52　 281.84% 0.1967%
＜6613＞ QDレーザ　　　　　2511700 　121640.18　 228.83% 0.0985%
＜218A＞ リベラウェア　　　　2787400 　910614.14　 185.17% 0.1891%
＜4563＞ アンジェス　　　　　13169800 　184017.72　 179.19% 0%
＜6986＞ 双葉電　　　　　　　438900 　70993.16　 149.94% 0.0852%
＜5729＞ 日精鉱　　　　　　　41800 　166296.8　 117.28% 0.0629%
＜4055＞ ティアンドエス　　　137400 　76377.86　 110.52% 0.081%
＜7679＞ 薬王堂HD　　　　　195200 　137961.1　 95.62% -0.0387%
＜6574＞ コンヴァノ　　　　　8298700 　485727.9　 95.46% 0.1475%
＜5471＞ 大特鋼　　　　　　　1424100 　962983.61　 92.47% 0.048%
＜6620＞ 宮越HD　　　　　　109300 　39312.06　 88.96% 0.0059%
＜2842＞ iFナ100ベ　　　5082 　58261.428　 86.66% -0.0056%
＜3667＞ enish　　　　　5224100 　168692.06　 67.94% 0.0983%
＜8233＞ 高島屋　　　　　　　3139500 　2696248.97　 66.73% 0.0826%
＜6731＞ ピクセラ　　　　　　16966700 　418721.32　 64.17% 0.16%
＜1515＞ 日鉄鉱　　　　　　　1155500 　1427434.04　 60.46% 0.0879%
＜338A＞ Zenmu　　　　　128300 　492946.1　 59.53% 0.121%
<6266> タツモ　　　　　　　259500 　303193.4　 57.92% 0.0571%
<2638> GXロボ＆AI　　　50942 　64429.475　 54.44% 0.0004%
<1547> 上場米国　　　　　　44786 　331363.682　 51.71% 0.0072%
<2038> ドバイブル　　　　　274639 　304892.022　 48.29% -0.0288%
<2782> セリア　　　　　　　164200 　354620.4　 45.77% 0.0543%
<8093> 極東貿　　　　　　　70600 　76192.32　 45.6% 0.0305%
<6597> HPCシステムス　　97200 　101987.68　 42.78% 0.0664%
<2562> 上場ダウH　　　　　85494 　166195.053　 41.83% 0.0051%
<6291> エアーテック　　　　201700 　179677.42　 40.59% 0.02%
<450A> SSSPヘ有　　　　1070 　489.234　 39.61% 0.0047%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

