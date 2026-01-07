ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（10時台）～ROXX、サンケイREなどがランクイン

2026年1月7日 10:15

*10:15JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ROXX、サンケイREなどがランクイン
ROXX＜241A＞がランクイン（10時00分時点）。みずほフィナンシャルグループ＜8411＞のキャリア採用活動で、ROXXが提供する採用支援サービス「Zキャリア AI面接官」の導入が決定したと5日に発表し、引き続き買い材料視されている。同サービスは、採用活動の一部をAIで代替し、面接工数の削減や選考リードタイム短縮を実現するもの。候補者は24時間365日スマートフォン一つで面接に臨むことができるという。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[1月7日　10:0　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2972＞ サンケイRE　　　 26942 　141985.22　 328.7% 0.2088%
＜241A＞ ROXX　　　　　　4658300 　112365.52　 325.07% 0.1901%
＜7719＞ 東京衡機　　　　　　1030700 　73318.06　 281.09% 0.0524%
＜4082＞ 稀元素　　　　　　　3224400 　423693.52　 261.04% 0.2297%
＜6613＞ QDレーザ　　　　　2294700 　121640.18　 218.5% 0.0835%
＜4563＞ アンジェス　　　　　12745400 　184017.72　 175.27% 0%
＜218A＞ リベラウェア　　　　1730800 　910614.14　 124.42% 0.0776%
＜6986＞ 双葉電　　　　　　　344300 　70993.16　 119.22% 0.0721%
＜5729＞ 日精鉱　　　　　　　37400 　166296.8　 103.98% 0.0924%
＜4055＞ ティアンドエス　　　125900 　76377.86　 99.83% 0.0716%
＜7679＞ 薬王堂HD　　　　　183900 　137961.1　 88.37% -0.041%
＜6620＞ 宮越HD　　　　　　106500 　39312.06　 85.97% 0.0047%
＜6574＞ コンウ゛ァノ　　　　7249800 　485727.9　 78.99% 0.1639%
＜5471＞ 大特鋼　　　　　　　1265200 　962983.61　 78.78% 0.0486%
＜3667＞ enish　　　　　5135700 　168692.06　 65.99% 0.1147%
＜6731＞ ピクセラ　　　　　　16049900 　418721.32　 58.03% 0.16%
＜2638＞ GXロボ＆AI　　　49808 　64429.475　 52.05% -0.0008%
＜1547＞ 上場米国　　　　　　44204 　331363.682　 50.33% 0.0063%
＜8233＞ 高島屋　　　　　　　2687000 　2696248.97　 49.64% 0.07%
<6266> タツモ　　　　　　　237600 　303193.4　 48.36% 0.051%
<2562> 上場ダウH　　　　　85474 　166195.053　 41.81% 0.0051%
<8093> 極東貿　　　　　　　63800 　76192.32　 35.27% 0.0321%
<2782> セリア　　　　　　　147000 　354620.4　 34.54% 0.0543%
<2038> ドバイブル　　　　　239887 　304892.022　 34.5% -0.0317%
<338A> Zenmu　　　　　101500 　492946.1　 34.4% 0.073%
<450A> SSSPヘ有　　　　1010 　489.234　 33.87% 0.004%
<1514> 住石HD　　　　　　398600 　158334.54　 27.49% 0.0334%
<1671> WTI原油　　　　　311511 　612990.364　 26.71% -0.0253%
<6291> エアーテック　　　　173100 　179677.42　 25.69% 0.0317%
<5246> ELEMENTS　　881100 　462783.08　 24.54% 0.0394%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《NH》

