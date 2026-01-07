関連記事
出来高変化率ランキング（10時台）～ROXX、サンケイREなどがランクイン
*10:15JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ROXX、サンケイREなどがランクイン
ROXX＜241A＞がランクイン（10時00分時点）。みずほフィナンシャルグループ＜8411＞のキャリア採用活動で、ROXXが提供する採用支援サービス「Zキャリア AI面接官」の導入が決定したと5日に発表し、引き続き買い材料視されている。同サービスは、採用活動の一部をAIで代替し、面接工数の削減や選考リードタイム短縮を実現するもの。候補者は24時間365日スマートフォン一つで面接に臨むことができるという。
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [1月7日 10:0 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜2972＞ サンケイRE 26942 141985.22 328.7% 0.2088%
＜241A＞ ROXX 4658300 112365.52 325.07% 0.1901%
＜7719＞ 東京衡機 1030700 73318.06 281.09% 0.0524%
＜4082＞ 稀元素 3224400 423693.52 261.04% 0.2297%
＜6613＞ QDレーザ 2294700 121640.18 218.5% 0.0835%
＜4563＞ アンジェス 12745400 184017.72 175.27% 0%
＜218A＞ リベラウェア 1730800 910614.14 124.42% 0.0776%
＜6986＞ 双葉電 344300 70993.16 119.22% 0.0721%
＜5729＞ 日精鉱 37400 166296.8 103.98% 0.0924%
＜4055＞ ティアンドエス 125900 76377.86 99.83% 0.0716%
＜7679＞ 薬王堂HD 183900 137961.1 88.37% -0.041%
＜6620＞ 宮越HD 106500 39312.06 85.97% 0.0047%
＜6574＞ コンウ゛ァノ 7249800 485727.9 78.99% 0.1639%
＜5471＞ 大特鋼 1265200 962983.61 78.78% 0.0486%
＜3667＞ enish 5135700 168692.06 65.99% 0.1147%
＜6731＞ ピクセラ 16049900 418721.32 58.03% 0.16%
＜2638＞ GXロボ＆AI 49808 64429.475 52.05% -0.0008%
＜1547＞ 上場米国 44204 331363.682 50.33% 0.0063%
＜8233＞ 高島屋 2687000 2696248.97 49.64% 0.07%
<6266> タツモ 237600 303193.4 48.36% 0.051%
<2562> 上場ダウH 85474 166195.053 41.81% 0.0051%
<8093> 極東貿 63800 76192.32 35.27% 0.0321%
<2782> セリア 147000 354620.4 34.54% 0.0543%
<2038> ドバイブル 239887 304892.022 34.5% -0.0317%
<338A> Zenmu 101500 492946.1 34.4% 0.073%
<450A> SSSPヘ有 1010 489.234 33.87% 0.004%
<1514> 住石HD 398600 158334.54 27.49% 0.0334%
<1671> WTI原油 311511 612990.364 26.71% -0.0253%
<6291> エアーテック 173100 179677.42 25.69% 0.0317%
<5246> ELEMENTS 881100 462783.08 24.54% 0.0394%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《NH》
スポンサードリンク