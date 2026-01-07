関連記事
個別銘柄戦略: ダイトや中北製作所に注目
昨日6日の米株式市場でNYダウは484.90ドル高の49,462.08ドル、ナスダック総合指数は151.35pt高の23,547.17pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比625円安の52,065円。為替は1ドル＝156.60-70円。今日の東京市場では、中国で自社ジェネリック製剤である抗リウマチ剤「イグラチモド錠」の承認を取得したと発表したダイト＜4577＞、MBO（経営陣が参加する買収）に伴い1株608円でTOB（株式公開買付け）を実施すると発表した久光製薬＜4530＞、東証スタンダードでは、 26年3月期第3四半期に特別利益17.21億円を計上すると発表した藤商事＜6257＞、通期予想の営業利益に対する上期進捗率が74.7％となった中北製作所＜6496＞、26年2月期連結純利益予想を上方修正したダイケン＜5900＞、25年11月期純利益見込みは下方修正だが売上高・営業利益・経常利益見込みを上方修正したバイク王＜3377＞、ビットコインの追加購入を発表した北紡＜3409＞などが物色されそうだ。一方、第3四半期累計の営業利益が10.3％減となった高島屋＜8233＞、26年2月期業績予想を下方修正したアークランズ＜9842＞、26年2月期業績予想を下方修正した薬王堂HD＜7679＞、12月の既存店売上高が0.2％減と11月の1.2％増から減少に転じたアンドST＜2685＞、12月の既存店売上高が0.4％減と11月の5.6％増から減少に転じたABCマート＜2670＞などは軟調な展開が想定される。《CS》
