*08:47JST オープンH、ミズノ◆今日のフィスコ注目銘柄◆

オープンH＜3288＞

グループ会社おうちリンクが、同社グループで物件を購入した顧客向けに提供する生活関連金融サービス「おうちリンク」の会員数が昨年11月末時点で、3万人を突破した。「おうちリンク」とは、同社グループで物件を購入した顧客が、ライフラインの電気、ガス、インターネット回線及び住宅設備の不具合解消、ハウスクリーニング、インテリアの相談等、住宅や生活に密接に関係したサービスを、ワンストップで申込みできる総合サービス。物件を引渡しした後も顧客との接点を継続的に持ち、グループ内の周辺事業のノン・アセットビジネスとして順調に成長しており、グループに収益の安定化・資産効率の改善をもたらしている。



ミズノ＜8022＞

強いトレンドを続けており、2024年8月高値3400円が射程に入ってきている。急ピッチの上昇でボリンジャーバンドの+3σを上回ったほか、週足でも+3σ（3359円）円に接近していることで、過熱感は警戒されやすいところではある。ただ、バンドは上向きで推移しているため、押し目待ち狙いの買い意欲は強そうだ。《CS》