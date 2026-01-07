*07:46JST 今日の為替市場ポイント：米長期金利の高止まりを意識して米ドル売りは抑制される可能性

6日の米ドル・円は、東京市場では156円79銭から156円23銭まで下落。欧米市場では156円17銭から156円75銭まで反発し、156円65銭で取引終了。本日7日の米ドル・円は主に156円台で推移か。米長期金利の高止まりを意識してリスク回避的な米ドル売り・円買いは抑制される可能性がある。

報道によると、米連邦準備制度理事会（FRB）のマイラン理事は1月6日、米FOXビジネス・ネットワークに出演し、「（金融政策について）現状は明らかに景気に抑制的であり、経済の足かせになっている」、「今年は100ベーシスポイントを大きく超える利下げが正当化されると考えている」と述べた。インフレや雇用市場の見通しについては金融当局者の間で見解が分かれている。12月時点の予測では中央値で、2026年の利下げは1回にとどまる。マイラン理事は2026年に4回程度の利下げを行う必要があることを示唆している。追加利下げへの期待で米国株式は好調だが、米国経済の不確実性が高まっていることは否定できない。市場参加者の間からは「大手企業の設備投資や新規採用の動向などを注目したい」との声が聞かれている。《CS》