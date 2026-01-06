関連記事
出来高変化率ランキング（13時台）～ピクセラ、ワークマンなどがランクイン
*13:54JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ピクセラ、ワークマンなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [1月6日 13:30 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜4888＞ ステラファーマ 7293100 56576.28 351.37% 0.316%
＜1487＞ 上米債HE 90289 27231.283 349.25% 0.0011%
＜179A＞ GX超米H 1368910 12301.822 337.25% -0.0026%
＜2634＞ NFSP500ヘ 198738 30903.986 307.41% 0.0055%
＜6731＞ ピクセラ 28690800 89625.74 289.92% 0.3333%
＜241A＞ ROXX 835600 45110.52 284.16% 0.1793%
＜9502＞ 中部電 15247500 3540238.77 245.53% -0.0979%
＜6072＞ 地盤ネットH 1981900 63690.62 220.53% 0.0255%
＜2840＞ iFナス100 381941 119883.015 208.74% 0.0008%
＜7409＞ AeroEdge 1271800 522288.28 202.43% 0.0666%
＜2561＞ iS日国債 76861 23280.809 197.05% -0.0023%
＜2251＞ JGBダブル 140350 19212.86 184.06% 0.0016%
＜3186＞ ネクステージ 2568300 1424032.38 174.13% 0.1326%
＜453A＞ iS米カバコ 178740 26661.598 168.72% -0.0062%
＜2564＞ GXSディビ 95896 79922.508 160.31% 0.0164%
＜3905＞ データSEC 3350700 1696728.8 159.57% 0.018%
＜435A＞ iF日配ロテ 1361273 639870.279 156.91% -0.0858%
＜8105＞ BitcoinJ 23530000 1374283.32 152.99% 0.0421%
＜1546＞ NFダウヘ無 4099 72130.122 152.37% 0.0056%
＜7564＞ ワークマン 662800 1114379.8 147.66% -0.0687%
<2160> ジーエヌアイ 4059700 3021524.68 130.62% 0.1069%
<6366> 千代建 14224900 3739519.34 127.16% 0.1642%
<5726> 大阪チタ 2316300 1633480.88 119.88% 0.1219%
<6925> ウシオ電 757500 650405.78 111.06% 0.0872%
<1473> Oneトピクス 105730 109008.61 109.04% 0.0154%
<1615> NF銀行業 5691040 1036158.142 108.31% 0.0312%
<5125> ファインズ 1496000 480600.5 106.40% -0.0771%
<8050> セイコーG 192100 437542.2 104.44% -0.053%
<3817> SRAHD 47800 85570 103.86% 0.0112%
<7721> 東京計器 589500 1172085.8 103.21% 0.0519%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
スポンサードリンク