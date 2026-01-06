ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（13時台）～ピクセラ、ワークマンなどがランクイン

2026年1月6日 13:54

印刷

記事提供元：フィスコ

*13:54JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ピクセラ、ワークマンなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[1月6日　13:30　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜4888＞ ステラファーマ　　 　7293100 　56576.28　 351.37% 0.316%
＜1487＞ 上米債HE　　　　 　90289 　27231.283　 349.25% 0.0011%
＜179A＞ GX超米H　　　　 　1368910 　12301.822　 337.25% -0.0026%
＜2634＞ NFSP500ヘ　 　198738 　30903.986　 307.41% 0.0055%
＜6731＞ ピクセラ　　　　　 　28690800 　89625.74　 289.92% 0.3333%
＜241A＞ ROXX　　　　　 　835600 　45110.52　 284.16% 0.1793%
＜9502＞ 中部電　　　　　　 　15247500 　3540238.77　 245.53% -0.0979%
＜6072＞ 地盤ネットH　　　 　1981900 　63690.62　 220.53% 0.0255%
＜2840＞ iFナス100　　 　381941 　119883.015　 208.74% 0.0008%
＜7409＞ AeroEdge　 　1271800 　522288.28　 202.43% 0.0666%
＜2561＞ iS日国債　　　　 　76861 　23280.809　 197.05% -0.0023%
＜2251＞ JGBダブル　　　 　140350 　19212.86　 184.06% 0.0016%
＜3186＞ ネクステージ　　　 　2568300 　1424032.38　 174.13% 0.1326%
＜453A＞ iS米カバコ　　　 　178740 　26661.598　 168.72% -0.0062%
＜2564＞ GXSディビ　　　 　95896 　79922.508　 160.31% 0.0164%
＜3905＞ データSEC　　　 　3350700 　1696728.8　 159.57% 0.018%
＜435A＞ iF日配ロテ　　　 　1361273 　639870.279　 156.91% -0.0858%
＜8105＞ BitcoinJ　 　23530000 　1374283.32　 152.99% 0.0421%
＜1546＞ NFダウヘ無　　　 　4099 　72130.122　 152.37% 0.0056%
＜7564＞ ワークマン　　　　 　662800 　1114379.8　 147.66% -0.0687%
<2160> ジーエヌアイ　　　 　4059700 　3021524.68　 130.62% 0.1069%
<6366> 千代建　　　　　　 　14224900 　3739519.34　 127.16% 0.1642%
<5726> 大阪チタ　　　　　 　2316300 　1633480.88　 119.88% 0.1219%
<6925> ウシオ電　　　　　 　757500 　650405.78　 111.06% 0.0872%
<1473> Oneトピクス　　 　105730 　109008.61　 109.04% 0.0154%
<1615> NF銀行業　　　　 　5691040 　1036158.142　 108.31% 0.0312%
<5125> ファインズ　　　　 　1496000 　480600.5　 106.40% -0.0771%
<8050> セイコーG　　　　 　192100 　437542.2　 104.44% -0.053%
<3817> SRAHD　　　　 　47800 　85570　 103.86% 0.0112%
<7721> 東京計器　　　　　 　589500 　1172085.8　 103.21% 0.0519%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事