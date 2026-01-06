ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は続伸、ファーストリテが約48円分押し上げ

2026年1月6日 12:54

印刷

記事提供元：フィスコ

*12:54JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は続伸、ファーストリテが約48円分押し上げ
6日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり180銘柄、値下がり43銘柄、変わらず2銘柄となった。

日経平均株価は続伸。358.78円高の52191.58円（出来高概算12億7964万株）で前場の取引を終えている。

前日5日の米国株式市場は上昇。ダウ平均は594.79ドル高の48977.18ドル、ナスダックは160.19ポイント高の23395.82で取引を終了した。ダウ平均は史上最高値を更新したほか、エネルギーや景気敏感株を中心に買いが優勢となった。終盤にかけて上げ幅を拡大し、相場全体を押し上げた。ISM製造業景況指数が弱い結果となったものの、リスク選好の強まりにつながったとの見方も出ている。シカゴ日経225先物は上昇しており、東京市場の買い安心感につながった。

米株式市場の動向を横目に、6日の日経平均は324.42円高の52157.22円と続伸して取引を開始した。寄り付き後はシカゴ日経225先物の上昇や米株高を背景に買い優勢で推移し、TOPIXも前場に最高値圏での推移が続いた。為替市場ではドル・円が156円台前半で安定的に推移し、円安進行が輸出関連株の支援材料となった。午前の時間帯には機械・電機セクターを中心に物色が広がり、需給面でも指数押し上げに寄与した。地政学リスクを巡る海外市場の動きも注視されるなか、全般にリスク選好の高い展開となった。東証33業種では、石油・石炭製品や鉱業、建設業、水産・農林業、卸売業、不動産業、銀行業、証券・商品先物取引業など多くの業種で上昇。一方、医薬品や小売業、その他製品は下落しており、セクター間で強弱が分かれる展開となった。

値上がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞となり1銘柄で日経平均を約48円押し上げた。同2位はソフトバンクG＜9984＞となり、アドバンテ＜6857＞、信越化＜4063＞、東エレク＜8035＞、レーザーテック＜6920＞、三菱商事＜8058＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップは中外製薬＜4519＞となり1銘柄で日経平均を約24円押し下げた。同2位はイビデン＜4062＞となり、大塚HD＜4578＞、住友電気工業＜5802＞、フジクラ＜5803＞、アステラス製薬＜4503＞、第一三共＜4568＞などがつづいた。


*11:30現在

日経平均株価　52191.58(+358.78)

値上がり銘柄数　 180(寄与度+475.46)
値下がり銘柄数　　43(寄与度-116.68)
変わらず銘柄数　　 2

○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9983＞　ファーストリテ　　　 57790　 610　48.94
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　 4669　 54　43.32
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 21300　 125　33.43
＜4063＞　信越化　　　　　　　 5111　 167　27.91
＜8035＞　東エレク　　　　　　 37140　 210　21.06
＜6920＞　レーザーテック　　　 32660　 950　12.70
＜8058＞　三菱商事　　　　　　　3768　 115　11.53
＜8830＞　住友不動産　　　　　　4060　 157　10.50
＜6098＞　リクルートHD　　　　 9119　 99　 9.93
＜6146＞　ディスコ　　　　　　 52540　 1440 　9.63
＜8001＞　伊藤忠商事　　　　　2054.5　 55　 9.19
＜8801＞　三井不動産　　　　　1859.5　 89　 8.92
＜6501＞　日立製作所　　　　　　5327　 259　 8.66
<7203>　トヨタ自動車　　　　　3450　 51　 8.52
<5713>　住友金属鉱山　　　　　7121　 483　 8.07
<8766>　東京海上HD　　　　　 6046　 135　 6.77
<6954>　ファナック　　　　　　6339　 35 5.85
<8802>　三菱地所　　　　　　　4021　 164 　5.48
<4307>　野村総合研究所　　　　6162　 139　 4.65
<6971>　京セラ　　　　　　　2248.5　 17　 4.55


○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜4519＞　中外製薬　　　　　　　8272　 -244　 -24.47
＜4062＞　イビデン　　　　　　　6981　 -177　 -11.83
＜4578＞　大塚HD　　　　　　　 8714 　-335　 -11.20
＜5802＞　住友電気工業　　　　　6433　 -277　 -9.26
＜5803＞　フジクラ　　　　　 　18220　 -225　 -7.52
＜4503＞　アステラス製薬　　　　2090　 -40　 -6.69
＜4568＞　第一三共　　　　　　　3473　 -57　 -5.72
<6988>　日東電工　　　　　　　3692　 -31　 -5.18
<6762>　TDK　　　　　　　2242.5　 -7.5　 -3.76
<7974>　任天堂　　　　　　　 10560　 -90 -3.01
<3382>　7＆iHD　　　　　 2243 -29.5 -2.96
<8267>　イオン　　　　　　　2455.5 -29.5　 -2.96
<6976>　太陽誘電　　　　　　 3599　 -74　 -2.47
<9843>　ニトリHD　　　　　 2656　 -26　 -2.17
<7832>　バンナムHD　　　　　 4200　 -19　 -1.91
<4507>　塩野義製薬　　　　　　2846　 -19　 -1.91
<9766>　コナミG　　　　　　　21675　 -50　 -1.67
<4502>　武田薬品工業　　　　　4877　 -39　 -1.30
<6758>　ソニーG　　　　　　　 4072　 -7　 -1.17
<4523>　エーザイ　　　　　　　4756　 -31　 -1.04《CS》

関連記事