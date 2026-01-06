*12:54JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は続伸、ファーストリテが約48円分押し上げ

6日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり180銘柄、値下がり43銘柄、変わらず2銘柄となった。

日経平均株価は続伸。358.78円高の52191.58円（出来高概算12億7964万株）で前場の取引を終えている。

前日5日の米国株式市場は上昇。ダウ平均は594.79ドル高の48977.18ドル、ナスダックは160.19ポイント高の23395.82で取引を終了した。ダウ平均は史上最高値を更新したほか、エネルギーや景気敏感株を中心に買いが優勢となった。終盤にかけて上げ幅を拡大し、相場全体を押し上げた。ISM製造業景況指数が弱い結果となったものの、リスク選好の強まりにつながったとの見方も出ている。シカゴ日経225先物は上昇しており、東京市場の買い安心感につながった。

米株式市場の動向を横目に、6日の日経平均は324.42円高の52157.22円と続伸して取引を開始した。寄り付き後はシカゴ日経225先物の上昇や米株高を背景に買い優勢で推移し、TOPIXも前場に最高値圏での推移が続いた。為替市場ではドル・円が156円台前半で安定的に推移し、円安進行が輸出関連株の支援材料となった。午前の時間帯には機械・電機セクターを中心に物色が広がり、需給面でも指数押し上げに寄与した。地政学リスクを巡る海外市場の動きも注視されるなか、全般にリスク選好の高い展開となった。東証33業種では、石油・石炭製品や鉱業、建設業、水産・農林業、卸売業、不動産業、銀行業、証券・商品先物取引業など多くの業種で上昇。一方、医薬品や小売業、その他製品は下落しており、セクター間で強弱が分かれる展開となった。

値上がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞となり1銘柄で日経平均を約48円押し上げた。同2位はソフトバンクG＜9984＞となり、アドバンテ＜6857＞、信越化＜4063＞、東エレク＜8035＞、レーザーテック＜6920＞、三菱商事＜8058＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップは中外製薬＜4519＞となり1銘柄で日経平均を約24円押し下げた。同2位はイビデン＜4062＞となり、大塚HD＜4578＞、住友電気工業＜5802＞、フジクラ＜5803＞、アステラス製薬＜4503＞、第一三共＜4568＞などがつづいた。



*11:30現在

日経平均株価 52191.58(+358.78)

値上がり銘柄数 180(寄与度+475.46)

値下がり銘柄数 43(寄与度-116.68)

変わらず銘柄数 2

○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9983＞ ファーストリテ 57790 610 48.94

＜9984＞ ソフトバンクG 4669 54 43.32

＜6857＞ アドバンテ 21300 125 33.43

＜4063＞ 信越化 5111 167 27.91

＜8035＞ 東エレク 37140 210 21.06

＜6920＞ レーザーテック 32660 950 12.70

＜8058＞ 三菱商事 3768 115 11.53

＜8830＞ 住友不動産 4060 157 10.50

＜6098＞ リクルートHD 9119 99 9.93

＜6146＞ ディスコ 52540 1440 9.63

＜8001＞ 伊藤忠商事 2054.5 55 9.19

＜8801＞ 三井不動産 1859.5 89 8.92

＜6501＞ 日立製作所 5327 259 8.66

<7203> トヨタ自動車 3450 51 8.52

<5713> 住友金属鉱山 7121 483 8.07

<8766> 東京海上HD 6046 135 6.77

<6954> ファナック 6339 35 5.85

<8802> 三菱地所 4021 164 5.48

<4307> 野村総合研究所 6162 139 4.65

<6971> 京セラ 2248.5 17 4.55



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜4519＞ 中外製薬 8272 -244 -24.47

＜4062＞ イビデン 6981 -177 -11.83

＜4578＞ 大塚HD 8714 -335 -11.20

＜5802＞ 住友電気工業 6433 -277 -9.26

＜5803＞ フジクラ 18220 -225 -7.52

＜4503＞ アステラス製薬 2090 -40 -6.69

＜4568＞ 第一三共 3473 -57 -5.72

<6988> 日東電工 3692 -31 -5.18

<6762> TDK 2242.5 -7.5 -3.76

<7974> 任天堂 10560 -90 -3.01

<3382> 7＆iHD 2243 -29.5 -2.96

<8267> イオン 2455.5 -29.5 -2.96

<6976> 太陽誘電 3599 -74 -2.47

<9843> ニトリHD 2656 -26 -2.17

<7832> バンナムHD 4200 -19 -1.91

<4507> 塩野義製薬 2846 -19 -1.91

<9766> コナミG 21675 -50 -1.67

<4502> 武田薬品工業 4877 -39 -1.30

<6758> ソニーG 4072 -7 -1.17

<4523> エーザイ 4756 -31 -1.04