*10:53JST 出来高変化率ランキング（10時台）～中部電、ROXXなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [1月6日 10:30 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜1487＞ 上米債HE 62689 27231.283 330.03% 0.0011%
＜2634＞ NFSP500ヘ 196974 30903.986 306.73% 0.0044%
＜241A＞ ROXX 835600 45110.52 284.16% 0.1793%
＜6731＞ ピクセラ 20489000 89625.74 256.52% 0.3611%
＜179A＞ GX超米H 469320 12301.822 252.52% -0.0007%
＜2840＞ iFナス100 371158 119883.015 205.35% 0.0017%
＜6072＞ 地盤ネットH 1604600 63690.62 195.77% 0.051%
＜9502＞ 中部電 9522400 3540238.77 192.26% -0.078%
＜7409＞ AeroEdge 877800 522288.28 156.12% 0.0354%
＜1546＞ NFダウヘ無 3690 72130.122 139.25% 0.0074%
＜3186＞ ネクステージ 1780900 1424032.38 127.27% 0.0769%
＜435A＞ iF日配ロテ 987840 639870.279 117.1% -0.085%
＜453A＞ iS米カバコ 117200 26661.598 116.32% -0.0024%
＜7564＞ ワークマン 463100 1114379.8 103.96% -0.0732%
＜1473＞ Oneトピクス 98470 109008.61 100.43% 0.014%
＜5125＞ ファインズ 1337000 480600.5 94.68% -0.04%
＜2160＞ ジーエヌアイ 2851500 3021524.68 88.71% 0.127%
＜2631＞ MXSナス100 32603 356665.565 88.4% 0.0001%
＜4888＞ ステラファーマ 540800 56576.28 79.83% 0.0566%
＜8105＞ BitcoinJ 12939400 1374283.32 79.62% 0.0421%
<6366> 千代建 9364100 3739519.34 75.54% 0.1091%
<6925> ウシオ電 558900 650405.78 74.9% 0.0887%
<1615> NF銀行業 4160240 1036158.142 71.37% 0.0268%
<2667> イメージワン 701100 80514.76 67.49% 0.0561%
<4061> デンカ 732100 1105679.12 60.79% 0.0433%
<7721> 東京計器 401400 1172085.8 58.78% 0.0657%
<5726> 大阪チタ 1318900 1633480.88 52.55% 0.0859%
<7581> サイゼリヤ 269900 922344.2 46.2% 0.0656%
<1345> 上場Jリート 82500 91088.75 44.85% 0.0012%
<2017> iFJPX150 77469 53433.572 43.26% 0.0121%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
