出来高変化率ランキング（10時台）～中部電、ROXXなどがランクイン

2026年1月6日 10:53

*10:53JST 出来高変化率ランキング（10時台）～中部電、ROXXなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[1月6日　10:30　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜1487＞ 上米債HE　　　　 62689 　27231.283　 330.03% 0.0011%
＜2634＞ NFSP500ヘ　　196974 　30903.986　 306.73% 0.0044%
＜241A＞ ROXX　　　　　　835600 　45110.52　 284.16% 0.1793%
＜6731＞ ピクセラ　　　　　　20489000 　89625.74　 256.52% 0.3611%
＜179A＞ GX超米H　　　　　469320 　12301.822　 252.52% -0.0007%
＜2840＞ iFナス100　　　371158 　119883.015　 205.35% 0.0017%
＜6072＞ 地盤ネットH　　　　1604600 　63690.62　 195.77% 0.051%
＜9502＞ 中部電　　　　　　　9522400 　3540238.77　 192.26% -0.078%
＜7409＞ AeroEdge　　877800 　522288.28　 156.12% 0.0354%
＜1546＞ NFダウヘ無　　　　3690 　72130.122　 139.25% 0.0074%
＜3186＞ ネクステージ　　　　1780900 　1424032.38　 127.27% 0.0769%
＜435A＞ iF日配ロテ　　　　987840 　639870.279　 117.1% -0.085%
＜453A＞ iS米カバコ　　　　117200 　26661.598　 116.32% -0.0024%
＜7564＞ ワークマン　　　　　463100 　1114379.8　 103.96% -0.0732%
＜1473＞ Oneトピクス　　　98470 　109008.61　 100.43% 0.014%
＜5125＞ ファインズ　　　　　1337000 　480600.5　 94.68% -0.04%
＜2160＞ ジーエヌアイ　　　　2851500 　3021524.68　 88.71% 0.127%
＜2631＞ MXSナス100　　32603 　356665.565　 88.4% 0.0001%
＜4888＞ ステラファーマ　　　540800 　56576.28　 79.83% 0.0566%
＜8105＞ BitcoinJ　　12939400 　1374283.32　 79.62% 0.0421%
<6366> 千代建　　　　　　　9364100 　3739519.34　 75.54% 0.1091%
<6925> ウシオ電　　　　　　558900 　650405.78　 74.9% 0.0887%
<1615> NF銀行業　　　　　4160240 　1036158.142　 71.37% 0.0268%
<2667> イメージワン　　　　701100 　80514.76　 67.49% 0.0561%
<4061> デンカ　　　　　　　732100 　1105679.12　 60.79% 0.0433%
<7721> 東京計器　　　　　　401400 　1172085.8　 58.78% 0.0657%
<5726> 大阪チタ　　　　　　1318900 　1633480.88　 52.55% 0.0859%
<7581> サイゼリヤ　　　　　269900 　922344.2　 46.2% 0.0656%
<1345> 上場Jリート　　　　82500 　91088.75　 44.85% 0.0012%
<2017> iFJPX150　　77469 　53433.572　 43.26% 0.0121%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

