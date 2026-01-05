*17:15JST 東京為替：ドル・円は伸び悩み、夕方にかけて失速

5日の東京市場でドル・円は伸び悩み。朝方に156円72銭を付けた後、仲値にかけて国内勢のドル買いが先行。午後も米10年債利回り上昇を背景にドル買いが続き、一時157円28銭まで値を上げた。ただ、夕方に米金利安に振れ、157円付近に値を下げた。

・ユ-ロ・円は184円06銭から183円38銭まで下落。

・ユ-ロ・ドルは1.1721ドルから1.1671ドルまで値を下げた。

・日経平均株価：始値51,010.28円、高値52,033.24円、安値50,995.67円、終値51,832.80円(前日比1,493.32円高)

・17時時点：ドル・円156円90-00銭、ユ-ロ・円183円40-50銭

【要人発言】

・高市首相

「責任ある積極財政を通じて強い経済を構築」

・トランプ米大統領

「ベネズエラへの二次攻撃は不要」

「ベネズエラでは適切な時期に選挙が実施されるだろう」

「（ベネズエラを）我々が運営して立て直す」・ロドリゲス・ベネズエラ副大統領

「ベネズエラと米国は協調したアジェンダに取り組むべき」

・植田日銀総裁

「中心的な見通し実現なら、経済・物価情勢に応じて緩和度合いを調整」

「今後、賃金・物価が緩やかに上昇するメカニズムが維持される可能性が高い」

【経済指標】

・中国：12月RatingDogサービスPMI：52.0（予想：52.0、11月ス：52.1）《TY》