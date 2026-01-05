関連記事
出来高変化率ランキング（14時台）～SMDAM225、米高配当などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [1月5日 14:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜2013＞ 米高配当 4792620 11652.154 382.02% 0.0174%
＜140A＞ iF米10ベ 177157 14067.785 315.61% 0.0041%
＜2510＞ NF国内債 568410 33671.747 301.9% -0.0001%
＜2513＞ NF外株 246324 52261.934 293.9% 0.0046%
＜2624＞ iF225年4 163592 70882.831 285.99% 0.0275%
＜1397＞ SMDAM225 3641 53497.244 284.57% 0.029%
＜3189＞ ANAP 3283600 126021.44 283.19% 0.0408%
＜2866＞ GX優先証 196427 22983.703 265.76% 0.015%
＜2017＞ iFJPX150 143026 28132.345 255.73% 0.0217%
＜1591＞ NFJPX400 3176 16857.21 232.03% 0.02%
＜1689＞ ガスETF 452166 76810.346 231.51% -0.1033%
＜2251＞ JGBダブル 72000 16418.921 222.41% 0.0078%
＜2525＞ NZAM 225 4769 2951319.6% 2.1419%
＜1550＞ MXS外株 36262 60601.796 201.72% 0.0079%
＜1320＞ iF225年1 111729 1130811.824 199.33% 0.0316%
＜200A＞ NF日経半 1228039 498128.651 198.46% 0.0551%
＜4783＞ NCD 222500 133447.3 189.07% 0.0565%
＜1473＞ Oneトピクス 84270 48167.268 180.46% 0.0202%
＜2634＞ NFSP500ヘ 29497 16980.473 178.11% -0.0054%
＜9068＞ 丸全運 111800 181439.8 177.6% 0.0817%
<1369> One225 5469 75498.098 170.09% 0.0306%
<6597> HPCシステムス 121100 47353.82 169.1% 0.0705%
<1330> 上場225 91828 1018050.638 167.81% 0.0305%
<2338> クオンタムS 590700 56865.28 167.45% -0.0879%
<9067> 丸 運 121300 5370678% 1.6072%
<1631> NF銀行17 5369 41871.807 150.8% 0.0215%
<6957> 芝浦電子 35200 63774.6 147.83% 0%
<4019> スタメン 334300 61948 147.69% -0.0889%
<7955> クリナップ 171200 35217.64 144.91% -0.0102%
<8798> アドバンスク 2416600 162219.62 142.08% -0.0766%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
