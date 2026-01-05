ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（14時台）～SMDAM225、米高配当などがランクイン

2026年1月5日 14:48

*14:48JST 出来高変化率ランキング（14時台）～SMDAM225、米高配当などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[1月5日　14:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2013＞ 米高配当　　　　　 4792620 　11652.154　 382.02% 0.0174%
＜140A＞ iF米10ベ　　　　177157 　14067.785　 315.61% 0.0041%
＜2510＞ NF国内債　　　　　568410 　33671.747　 301.9% -0.0001%
＜2513＞ NF外株　　　　　　246324 　52261.934　 293.9% 0.0046%
＜2624＞ iF225年4　　　163592 　70882.831　 285.99% 0.0275%
＜1397＞ SMDAM225　　3641 　53497.244　 284.57% 0.029%
＜3189＞ ANAP　　　　　　3283600 　126021.44　 283.19% 0.0408%
＜2866＞ GX優先証　　　　　196427 　22983.703　 265.76% 0.015%
＜2017＞ iFJPX150　　143026 　28132.345　 255.73% 0.0217%
＜1591＞ NFJPX400　　3176 　16857.21　 232.03% 0.02%
＜1689＞ ガスETF　　　　　452166 　76810.346　 231.51% -0.1033%
＜2251＞ JGBダブル　　　　72000 　16418.921　 222.41% 0.0078%
＜2525＞ NZAM　　　　　　225 　4769　 2951319.6% 2.1419%
＜1550＞ MXS外株　　　　　36262 　60601.796　 201.72% 0.0079%
＜1320＞ iF225年1　　　111729 　1130811.824　 199.33% 0.0316%
＜200A＞ NF日経半　　　　　1228039 　498128.651　 198.46% 0.0551%
＜4783＞ NCD　　　　　　　222500 　133447.3　 189.07% 0.0565%
＜1473＞ Oneトピクス　　　84270 　48167.268　 180.46% 0.0202%
＜2634＞ NFSP500ヘ　　29497 　16980.473　 178.11% -0.0054%
＜9068＞ 丸全運　　　　　　　111800 　181439.8　 177.6% 0.0817%
<1369> One225　　　　5469 　75498.098　 170.09% 0.0306%
<6597> HPCシステムス　　121100 　47353.82　 169.1% 0.0705%
<1330> 上場225　　　　　91828 　1018050.638　 167.81% 0.0305%
<2338> クオンタムS　　　　590700 　56865.28　 167.45% -0.0879%
<9067> 丸　　　　　　　　　運 　121300　 5370678% 1.6072%
<1631> NF銀行17　　　　5369 　41871.807　 150.8% 0.0215%
<6957> 芝浦電子　　　　　　35200 　63774.6　 147.83% 0%
<4019> スタメン　　　　　　334300 　61948　 147.69% -0.0889%
<7955> クリナップ　　　　　171200 　35217.64　 144.91% -0.0102%
<8798> アドバンスク　　　　2416600 　162219.62　 142.08% -0.0766%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

