*12:45JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は大幅反発、アドバンテと東エレクの2銘柄で約556円押し上げ

5日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり202銘柄、値下がり20銘柄、変わらず3銘柄となった。

日経平均は大幅反発。1419.62円高の51759.10円（出来高概算11億5183万株）で前場の取引を終えている。1月2日の米国市場でダウ平均は319.10ドル高の48382.39ドル、ナスダックは6.36ポイント安の23235.63で取引を終了。新年度入りで人工知能（AI）への期待再燃でハイテクが強く、寄り付き後、まちまち。トランプ政権が昨年末に1日から発動予定であった家具やキッチンキャビネットの関税引き上げを1年延期する計画を発表したことが買い材料となりダウ中心に相場は堅調推移。その後、ハイテクは金利高を嫌気し下落に転じたが、ダウは終盤にかけ上げ幅を拡大しまちまちで終了した。米株市場を横目に、1月5日大発会の日経平均は前営業日比670.80円高の51010.28円と反発でスタート。フィラデルフィア半導体（SOX）指数が大幅に上昇していた流れを受け、値がさハイテク株中心に指数をけん引する格好となっており、寄り付き後も上げ幅を大きく広げた。一時51800円を超える場面も見られ、前引けにかけても高値圏で推移した。

値上がり寄与トップはアドバンテ＜6857＞、同2位は東エレク＜8035＞となり、2銘柄で日経平均を約556円押し上げた。また、日経平均構成銘柄の上昇率トップはIHI＜7013＞で9.20％高、同2位は三菱重工＜7011＞で8.46％高だった。

一方、値下がり寄与トップはエムスリー＜2413＞、同2位はトレンドマイクロ＜4704＞となり、2銘柄で日経平均を約6円押し下げた。また、日経平均構成銘柄の下落率トップはSHIFT＜3697＞で2.68％安、同2位はエムスリーで2.51％安だった。



*11:30現在



日経平均株価 51759.10(+1419.62)

値上がり銘柄数 202(寄与度+1439.44)

値下がり銘柄数 20(寄与度-19.82)

変わらず銘柄数 3

○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 20895 1260 336.93

＜8035＞ 東エレク 36510 2190 219.61

＜9984＞ ソフトバンクG 4571 171 137.18

＜9983＞ ファーストリテ 57430 490 39.31

＜5803＞ フジクラ 18480 1040 34.76

＜6954＞ ファナック 6274 190 31.75

＜4519＞ 中外製薬 8515 272 27.28

＜6920＞ レーザーテック 31510 1865 24.94

＜4063＞ 信越化 5015 142 23.73

＜4062＞ イビデン 7074 343 22.93

＜8015＞ 豊田通商 5500 226 22.66

＜6098＞ リクルートHD 9056 209 20.96

＜6762＞ TDK 2252.5 41.5 20.81

＜4568＞ 第一三共 3523 175 17.55

＜6146＞ ディスコ 50700 2530 16.91

<5802> 住友電気工業 6768 443 14.81

<6758> ソニーG 4108 84 14.04

<6971> 京セラ 2247.5 51 13.64

<6367> ダイキン工業 20475 395 13.20

<7735> SCREEN 16180 940 12.57



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜2413＞ エムスリー 2061 -53 -4.25

＜4704＞ トレンドマイクロ 6436 -66 -2.21

<6532> ベイカレント 6438 -62 -2.07

<8830> 住友不動産 3902 -30 -2.01

<8253> クレディセゾン 4158 -50 -1.67

<2501> サッポロHD 1657 -29 -0.97

<3092> ZOZO 1281.5 -9.5 -0.95

<4661> オリエンタルランド 2870 -28.5 -0.95

＜3697＞ SHIFT 955.7 -26.3 -0.88

<8252> 丸井G 3197 -24 -0.80

<9843> ニトリHD 2734 -8.5 -0.71

<4385> メルカリ 3150 -20 -0.67

<9009> 京成電鉄 1276.5 -12.5 -0.63

<2801> キッコーマン 1419 -3 -0.50

<6103> オークマ 3610 -20 -0.27

<8804> 東京建物 3540 -6 -0.10

<9021> 西日本旅客鉄道 3115 -11 -0.07

<3401> 帝人 1346 -9.5 -0.06

<4061> デンカ 2737.5 -6 -0.04

<9147> NXHD 3350 -1 -0.01《CS》