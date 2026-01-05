*12:35JST アイカ工業---インドStylam Industries Limited への出資（連結子会社化）に関するお知らせ

アイカ工業＜4206＞は26日、インドでメラミン化粧板等の製造販売を行っている Stylam Industries Limitedを同社の連結子会社とし、Stylam社の発行済株式総数の合計54.11％を保有する創業家株主との間での株式譲渡契約の締結及びそれに基づく株式の取得、並びに、インドの公開買付規則の規定に基づきStylam社の発行済株式に対する公開買付けを実施し、Stylam社の発行済株式総数のうち40.0％から53.12％の株式を取得することについて決議したと発表。

同社グループは、2027年3月期に売上高3,000億円の達成を目指す「アイカ10年ビジョン」のもと、国内建設市場の変動に左右されない強靭で持続的な成長基盤の確立を経営の最重要課題と位置付け、海外事業の拡大を積極的に推進している。

この方針の下、建装建材事業においては、日本国内で圧倒的なシェアを有するメラミン化粧板の海外展開を加速させており、タイ・中国・インドネシア・ベトナム・インドの生産拠点を軸に、成長著しいアジア地域で戦略的な投資を実施。その結果、建装建材海外事業の売上高は旺盛な需要を背景に、2019年3月期の約55億円から2025年3月期には約200億円へと大幅に拡大し、当社グループの中長期的成長を牽引する主要事業へと拡大している。

本出資により、同社グループは経済成長が著しいインド市場における生産拠点および販売網をさらに強化するとともに、アジア中心の海外展開から真のグローバル展開へ事業を拡大していく。その過程においては、同社グループの高い技術力・開発力を融合させることで、付加価値の高い製品群の拡充、購買・調達の協働、化成品事業との連携など多面的なシナジーも創出し、メラミン化粧板メーカーとしてのグローバル競争力を一段と高めていく。《NH》