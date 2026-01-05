関連記事
出来高変化率ランキング（10時台）～GX防衛テク、米高配当などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [1月5日 10:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜2013＞ 米高配当 3810910 11652.154 377.58% 0.0092%
＜2624＞ iF225年4 146380 70882.831 275.85% 0.0238%
＜140A＞ iF米10ベ 106263 14067.785 273.57% 0.0041%
＜2017＞ iFJPX150 135639 28132.345 250.2% 0.0217%
＜1397＞ SMDAM225 2556 53497.244 250.16% 0.0259%
＜2513＞ NF外株 111839 52261.934 213.71% 0.004%
＜2525＞ NZAM225 4100 29513.196 196.15% 0.0257%
＜1320＞ iF225年1 96269 1130811.824 181.12% 0.0276%
＜2866＞ GX優先証 83773 22983.703 168.49% 0.015%
＜200A＞ NF日経半 908099 498128.651 160.86% 0.0437%
＜1689＞ ガスETF 246876 76810.346 159.59% -0.1084%
＜1473＞ Oneトピクス 69390 48167.268 156.27% 0.0188%
＜1369＞ One225 4894 75498.098 156.16% 0.0263%
＜9067＞ 丸運 115100 53706.78 154.17% -0.001%
＜1330＞ 上場225 77809 1018050.638 147.05% 0.0263%
＜1591＞ NFJPX400 1565 16857.21 146.38% 0.0191%
＜3189＞ ANAP 890600 126021.44 142.88% 0.2973%
＜7955＞ クリナップ 154800 35217.64 132.33% -0.0217%
＜1367＞ iFTPXダ 10861 162665.854 126.67% 0.041%
＜2338＞ クオンタムS 406000 56865.28 121.79% -0.0909%
<280A> TMH 1194200 513352.36 115.8% -0.0376%
<6597> HPCシステムス 77100 47353.82 112.59% 0.0818%
<7739> キヤノン電 293900 369085.5 108.02% 0.0013%
<8798> アドバンスク 1768500 162219.62 107.66% 0.0139%
<2117> ウェルネオ 49800 53013.74 105.07% -0.0077%
<2016> iF米710H 116434 136125.497 99.63% -0.0042%
<4019> スタメン 225100 61948 99.54% -0.0718%
<466A> GX防衛テク 399855 170467.408 97.75% 0.0252%
<2841> iFナス100H 105014 52929.844 94.61% -0.01%
<1346> MXS225 33203 695836.128 88.14% 0.0267%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
