ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（10時台）～GX防衛テク、米高配当などがランクイン

2026年1月5日 10:38

印刷

記事提供元：フィスコ

*10:38JST 出来高変化率ランキング（10時台）～GX防衛テク、米高配当などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[1月5日　10:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2013＞ 米高配当　　　　　 3810910 　11652.154　 377.58% 0.0092%
＜2624＞ iF225年4　　　146380 　70882.831　 275.85% 0.0238%
＜140A＞ iF米10ベ　　　　106263 　14067.785　 273.57% 0.0041%
＜2017＞ iFJPX150　　135639 　28132.345　 250.2% 0.0217%
＜1397＞ SMDAM225　　2556 　53497.244　 250.16% 0.0259%
＜2513＞ NF外株　　　　　　111839 　52261.934　 213.71% 0.004%
＜2525＞ NZAM225　　　4100 　29513.196　 196.15% 0.0257%
＜1320＞ iF225年1　　　96269 　1130811.824　 181.12% 0.0276%
＜2866＞ GX優先証　　　　　83773 　22983.703　 168.49% 0.015%
＜200A＞ NF日経半　　　　　908099 　498128.651　 160.86% 0.0437%
＜1689＞ ガスETF　　　　　246876 　76810.346　 159.59% -0.1084%
＜1473＞ Oneトピクス　　　69390 　48167.268　 156.27% 0.0188%
＜1369＞ One225　　　　4894 　75498.098　 156.16% 0.0263%
＜9067＞ 丸運　　　　　　　　115100 　53706.78　 154.17% -0.001%
＜1330＞ 上場225　　　　　77809 　1018050.638　 147.05% 0.0263%
＜1591＞ NFJPX400　　1565 　16857.21　 146.38% 0.0191%
＜3189＞ ANAP　　　　　　890600 　126021.44　 142.88% 0.2973%
＜7955＞ クリナップ　　　　　154800 　35217.64　 132.33% -0.0217%
＜1367＞ iFTPXダ　　　　10861 　162665.854　 126.67% 0.041%
＜2338＞ クオンタムS　　　　406000 　56865.28　 121.79% -0.0909%
<280A> TMH　　　　　　　1194200 　513352.36　 115.8% -0.0376%
<6597> HPCシステムス　　77100 　47353.82　 112.59% 0.0818%
<7739> キヤノン電　　　　　293900 　369085.5　 108.02% 0.0013%
<8798> アドバンスク　　　　1768500 　162219.62　 107.66% 0.0139%
<2117> ウェルネオ　　　　　49800 　53013.74　 105.07% -0.0077%
<2016> iF米710H　　　116434 　136125.497　 99.63% -0.0042%
<4019> スタメン　　　　　　225100 　61948　 99.54% -0.0718%
<466A> GX防衛テク　　　　399855 　170467.408　 97.75% 0.0252%
<2841> iFナス100H　　105014 　52929.844　 94.61% -0.01%
<1346> MXS225　　　　33203 　695836.128　 88.14% 0.0267%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事