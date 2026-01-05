*09:12JST 米国株式市場はまちまち、半導体が支える

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（2日）

JAN2

Ｏ 50560（ドル建て）

Ｈ 51445

Ｌ 50555

Ｃ 51185 大証比+685（イブニング比-355）

Vol 2615



JAN2

Ｏ 50375（円建て）

Ｈ 51345

Ｌ 50375

Ｃ 51085 大証比+585（イブニング比-455）

Vol 14873

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（2日）

ADR市場では、対東証比較（ドル156.81円換算）で、東エレク＜8035＞、トヨタ自動車

＜7203＞、ソフトバンクG＜9984＞などが上昇した。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 217.87 3.02 3416 6

0

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 15.97 0.04 2504 11

8035 (TOELY) 東京エレク 114.25 2.54 35831 151

1

6758 (SONY.N) ソニー 25.88 0.16 4058 3

4

9432 (NTTYY) NTT 25.14 -0.09 158 0.3

8058 (MTSUY) 三菱商事 22.88 -0.12 3588

2

6501 (HTHIY) 日立製作所 31.63 0.17 4960 5

8

9983 (FRCOY) ファーストリテ 36.60 0.09 57392 45

2

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 57.42 0.49 18008 13608

4063 (SHECY) 信越化学工業 15.68 0.06 4918 4

5

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 126.52 -1.95 9920 794

5

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 19.45 0.06 5083 42

8031 (MITSY) 三井物産 594.91 3.61 4664 2

1

6098 (RCRUY) リクルートHD 11.00 0.00 8625 -222

4568 (DSNKY) 第一三共 21.37 0.11 3351

3

9433 (KDDIY) KDDI 17.25 -0.08 2705 -3.5

7974 (NTDOY) 任天堂 16.85 -0.01 10569 -2

6

8766 (TKOMY) 東京海上HD 37.19 -0.03 5832 15

7267 (HMC.N) 本田技研工業 29.96 0.34 1566 3

0

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 17.99 -0.47 5642

2

6902 (DNZOY) デンソー 13.75 -0.01 2156 -

2

4519 (CHGCY) 中外製薬 26.40 -0.19 8280 3

7

4661 (OLCLY) オリエンランド 18.52 0.03 2904 5.

5

8411 (MFG.N) みずほFG 7.41 0.05 5810 110

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.84 0.05 20134 5

4

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 15.62 -0.01 4899 6

4

7741 (HOCPY) HOYA 152.88 0.98 23973 288

6503 (MIELY) 三菱電機 58.92 0.50 4620 3

5

6981 (MRAAY) 村田製作所 10.41 0.08 3265 1

9

7751 (CAJPY) キヤノン 29.56 -0.06 4635

2

6273 (SMCAY) SMC 17.39 0.03 54539 79

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 13.64 0.00 2139 -7

0

6146 (DSCSY) ディスコ 31.50 0.70 49395 122

5

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.33 -0.07 2247 -3.5

8053 (SSUMY) 住友商事 34.65 -0.07 5433 2

1

6702 (FJTSY) 富士通 27.62 0.00 4331

2

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 113.35 1.75 17774 -2

6

5108 (BRDCY) ブリヂストン 22.48 -0.22 7050 353

6

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.75 -0.25 1686 35.

5

8002 (MARUY) 丸紅 277.28 -1.53 4348 -

5

6723 (RNECY) ルネサス 6.97 0.10 2186 4

6

6954 (FANUY) ファナック 19.70 0.24 6178 9

4

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 23.50 -0.07 3685 2

8801 (MTSFY) 三井不動産 34.10 -0.30 1782 1.

5

6301 (KMTUY) 小松製作所 31.96 -0.05 5012 1

2

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.66 0.02 3343 -

1

6594 (NJDCY) 日本電産 3.39 0.05 2126 -

6

6857 (ATEYY) アドバンテスト 129.50 2.50 20307 67

2

4543 (TRUMY) テルモ 14.56 0.11 2283 1

3

8591 (IX.N) オリックス 29.49 0.07 4624 7

0

（時価総額上位50位、1ドル156.81円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（2日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

5020 (JXHLY) ENEOS 14.82 1162 55 4.97

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（2日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 13.64 2139 -70 -3.1

7

6098 (RCRUY) リクルートHD 11.00 8625 -222 -2.51

8113 (UNICY) ユニ・チャーム 2.82 884 -11 -1.2

3

9503 (KAEPY) 関西電力 7.75 2431 -24 -0.98



「米国株式市場概況」（2日）

ＮＹＤＯＷ

終値：48382.39 前日比：319.10

始値：48105.98 高値：48404.06 安値：47853.04

年初来高値：48731.16 年初来安値：37645.59

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：23235.63 前日比：-6.36

始値：23481.49 高値：23585.96 安値：23119.49

年初来高値：23958.47 年初来安値：15267.91

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6858.47 前日比：12.97

始値：6878.11 高値：6894.87 安値：6824.31

年初来高値：6932.05 年初来安値：4982.77

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.874％ 米10年国債 4.187％

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は319.10ドル高の48382.39ドル、ナスダックは

6.36ポイント安の23235.63で取引を終了した。

新年度入りで人工知能（AI）への期待再燃でハイテクが強く、寄り付き後、まちま

ち。トランプ政権が昨年末に1日から発動予定であった家具やキッチンキャビネット

の関税引き上げを1年延期する計画を発表したことが買い材料となりダウ中心に相場

は堅調推移した。その後、ハイテクは金利高を嫌気し下落に転じたが、ダウは終盤

にかけ上げ幅を拡大しまちまちで終了。セクター別では資本財、半導体・同製造装

置が上昇した一方、ソフトウエア・サービスが下落した。

半導体のエヌビディア（NVDA）やアドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）は強

いAI需要による収益増期待が再燃し、それぞれ上昇。高級家具販売のRH（RH）、同

業のウィリアムズ・ソノマ（WSM）、家庭用品販売のウエイフェア（W）はトランプ

政権による関税引き上げ延期を好感し、それぞれ買われた。

スポーツ用品メーカーのアンダーアーマー（UA）は業績回復期待にアナリストが投

判断を引き上げ、上昇した。電気自動車（EV）メーカーのテスラ（TSLA）は10-12月

の販売台数がアナリスト予想を下回ったほか、昨年の販売台数が前年比8.6％減とな

り競合の中国BYDに世界首位の座を明け渡したことが明かになり、下落。高級EVメー

カーのリビアン（RIVN）も同期の販売台数が予想を下回り、下落した。

中国の検索会社百度（バイドゥ）は同社のAI半導体部門が1日、香港証券取引所に上

場申請を行ったことを明らかにした。

HorikoCapitalManagementLLC《FA》