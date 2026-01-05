関連記事
米国株式市場はまちまち、半導体が支える
「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（2日）
JAN2
Ｏ 50560（ドル建て）
Ｈ 51445
Ｌ 50555
Ｃ 51185 大証比+685（イブニング比-355）
Vol 2615
JAN2
Ｏ 50375（円建て）
Ｈ 51345
Ｌ 50375
Ｃ 51085 大証比+585（イブニング比-455）
Vol 14873
「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（2日）
ADR市場では、対東証比較（ドル156.81円換算）で、東エレク＜8035＞、トヨタ自動車
＜7203＞、ソフトバンクG＜9984＞などが上昇した。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値
比
7203 (TM.N) トヨタ自動車 217.87 3.02 3416 6
0
8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 15.97 0.04 2504 11
8035 (TOELY) 東京エレク 114.25 2.54 35831 151
1
6758 (SONY.N) ソニー 25.88 0.16 4058 3
4
9432 (NTTYY) NTT 25.14 -0.09 158 0.3
8058 (MTSUY) 三菱商事 22.88 -0.12 3588
2
6501 (HTHIY) 日立製作所 31.63 0.17 4960 5
8
9983 (FRCOY) ファーストリテ 36.60 0.09 57392 45
2
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 57.42 0.49 18008 13608
4063 (SHECY) 信越化学工業 15.68 0.06 4918 4
5
8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 126.52 -1.95 9920 794
5
8316 (SMFG.N) 三井住友FG 19.45 0.06 5083 42
8031 (MITSY) 三井物産 594.91 3.61 4664 2
1
6098 (RCRUY) リクルートHD 11.00 0.00 8625 -222
4568 (DSNKY) 第一三共 21.37 0.11 3351
3
9433 (KDDIY) KDDI 17.25 -0.08 2705 -3.5
7974 (NTDOY) 任天堂 16.85 -0.01 10569 -2
6
8766 (TKOMY) 東京海上HD 37.19 -0.03 5832 15
7267 (HMC.N) 本田技研工業 29.96 0.34 1566 3
0
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 17.99 -0.47 5642
2
6902 (DNZOY) デンソー 13.75 -0.01 2156 -
2
4519 (CHGCY) 中外製薬 26.40 -0.19 8280 3
7
4661 (OLCLY) オリエンランド 18.52 0.03 2904 5.
5
8411 (MFG.N) みずほFG 7.41 0.05 5810 110
6367 (DKILY) ダイキン工業 12.84 0.05 20134 5
4
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 15.62 -0.01 4899 6
4
7741 (HOCPY) HOYA 152.88 0.98 23973 288
6503 (MIELY) 三菱電機 58.92 0.50 4620 3
5
6981 (MRAAY) 村田製作所 10.41 0.08 3265 1
9
7751 (CAJPY) キヤノン 29.56 -0.06 4635
2
6273 (SMCAY) SMC 17.39 0.03 54539 79
7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 13.64 0.00 2139 -7
0
6146 (DSCSY) ディスコ 31.50 0.70 49395 122
5
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.33 -0.07 2247 -3.5
8053 (SSUMY) 住友商事 34.65 -0.07 5433 2
1
6702 (FJTSY) 富士通 27.62 0.00 4331
2
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 113.35 1.75 17774 -2
6
5108 (BRDCY) ブリヂストン 22.48 -0.22 7050 353
6
6178 (JPPHY) 日本郵政 10.75 -0.25 1686 35.
5
8002 (MARUY) 丸紅 277.28 -1.53 4348 -
5
6723 (RNECY) ルネサス 6.97 0.10 2186 4
6
6954 (FANUY) ファナック 19.70 0.24 6178 9
4
8725 (MSADY) MS&ADインシHD 23.50 -0.07 3685 2
8801 (MTSFY) 三井不動産 34.10 -0.30 1782 1.
5
6301 (KMTUY) 小松製作所 31.96 -0.05 5012 1
2
4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.66 0.02 3343 -
1
6594 (NJDCY) 日本電産 3.39 0.05 2126 -
6
6857 (ATEYY) アドバンテスト 129.50 2.50 20307 67
2
4543 (TRUMY) テルモ 14.56 0.11 2283 1
3
8591 (IX.N) オリックス 29.49 0.07 4624 7
0
（時価総額上位50位、1ドル156.81円換
算）
「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（2日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
5020 (JXHLY) ENEOS 14.82 1162 55 4.97
「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（2日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 13.64 2139 -70 -3.1
7
6098 (RCRUY) リクルートHD 11.00 8625 -222 -2.51
8113 (UNICY) ユニ・チャーム 2.82 884 -11 -1.2
3
9503 (KAEPY) 関西電力 7.75 2431 -24 -0.98
「米国株式市場概況」（2日）
ＮＹＤＯＷ
終値：48382.39 前日比：319.10
始値：48105.98 高値：48404.06 安値：47853.04
年初来高値：48731.16 年初来安値：37645.59
前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67
Ｎａｓｄａｑ
終値：23235.63 前日比：-6.36
始値：23481.49 高値：23585.96 安値：23119.49
年初来高値：23958.47 年初来安値：15267.91
前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30
Ｓ＆Ｐ５００
終値：6858.47 前日比：12.97
始値：6878.11 高値：6894.87 安値：6824.31
年初来高値：6932.05 年初来安値：4982.77
前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10
米30年国債 4.874％ 米10年国債 4.187％
米国株式市場はまちまち。ダウ平均は319.10ドル高の48382.39ドル、ナスダックは
6.36ポイント安の23235.63で取引を終了した。
新年度入りで人工知能（AI）への期待再燃でハイテクが強く、寄り付き後、まちま
ち。トランプ政権が昨年末に1日から発動予定であった家具やキッチンキャビネット
の関税引き上げを1年延期する計画を発表したことが買い材料となりダウ中心に相場
は堅調推移した。その後、ハイテクは金利高を嫌気し下落に転じたが、ダウは終盤
にかけ上げ幅を拡大しまちまちで終了。セクター別では資本財、半導体・同製造装
置が上昇した一方、ソフトウエア・サービスが下落した。
半導体のエヌビディア（NVDA）やアドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）は強
いAI需要による収益増期待が再燃し、それぞれ上昇。高級家具販売のRH（RH）、同
業のウィリアムズ・ソノマ（WSM）、家庭用品販売のウエイフェア（W）はトランプ
政権による関税引き上げ延期を好感し、それぞれ買われた。
スポーツ用品メーカーのアンダーアーマー（UA）は業績回復期待にアナリストが投
判断を引き上げ、上昇した。電気自動車（EV）メーカーのテスラ（TSLA）は10-12月
の販売台数がアナリスト予想を下回ったほか、昨年の販売台数が前年比8.6％減とな
り競合の中国BYDに世界首位の座を明け渡したことが明かになり、下落。高級EVメー
カーのリビアン（RIVN）も同期の販売台数が予想を下回り、下落した。
中国の検索会社百度（バイドゥ）は同社のAI半導体部門が1日、香港証券取引所に上
場申請を行ったことを明らかにした。
HorikoCapitalManagementLLC《FA》
