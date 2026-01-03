*17:00JST 株ブロガー・さなさえ：お年玉銘柄を探せ_新年相場で超期待の個別株を総チェックしましょ！【FISCOソーシャルレポーター】

※2025年12月30日10時に執筆

新年、あけましておめでとうございます♪

今年も当コラムと共に、毎月の注目株を「川口浩探検隊」のごとく、ただひたすら追いかけ続けるわたしのブログもあわせて宜しくお願い致しまっす♪

さて、お正月といえばお年玉。子供たちはポチ袋を貰ってホクホク顔ですが、私たち投資家にとってのお年玉は、やっぱり年初の「ご祝儀相場」での値上がり益と配当金ですね。大発会からも、拳を握りしめながら仕込んだ株を睨む…さなさえです。

さて、夕刊フジ主催・株1GPグランドチャンピオン大会・準優勝（21年度）の妙齢女性投資家が綴る当記事の連載も、はや155回目…今回も表題のコラムと共に、最近の注目株をご紹介していきます。

＜2026年は「株高の年」に期待しまっす♪＞

一部証券の見立てによると世界経済は高インフレ・高金利のトンネルを抜け、いよいよ「適温（ゴルディロックス）相場」への移行が期待されているそうです。特に米国では、利下げが景気を下支えし、企業業績の拡大が株価を押し上げる「業績相場」の色彩が強まるとの見方があるとの事です。

日本市場に目を向ければ、東証によるPBR1倍割れの是正勧告によって企業統治改革がさらに進展してきていますね。自社株買いや増配といった株主還元策は、もはや当たり前の文化として定着してきました。さらに、長らく続いたデフレからの脱却、賃上げによる内需拡大への期待も継続（中小企業をもっと救ってほしいものですが…）。これらを背景に、わたしは海外投資家の日本株買いも2026年は一段と加速するのでは…と、結構期待しちゃっています。

もちろん、地政学リスクや為替の変動には「ドM」な精神で耐え忍ぶ場面もあるかもしれませんが、トレンドは間違いなく「上」。そんな強気相場の中で、私が新春から「お年玉」として、期待したい注目株の中から一部をまとめてみました♪

＜新年相場で跳ねる！？話題株と中長期で見たいテーマ株＞

まずは、SNSやニュースでザワついている（個人の短期マネーが集いやすい）株のほか、材料発表がキッカケで注目されていきそうな銘柄たちからご紹介していきまっす♪

半導体製造装置の部品販売や修理、買取・売却支援を手掛けるTMH＜280A＞は、あの伝説のトレーダー「シゲルさん」こと藤本茂さんが、マネーポスト紙で触れた折から急激に人気化しているので注目中です。同様に、社名変更を繰り返しながら今は暗号資産やAIデータセンター、ブロックチェーンへと舵を切ったエス・サイエンス＜5721＞は、SNSを騒がせる「青汁王子」として知られた三崎優太さんが広告塔となっていますね。直近では新株予約権でビットコイン購入を発表し、「1000BTCを買い集める」と宣言。また、2025年末に東証グロースからスタンダード市場への上場市場区分変更が承認されたトライアイズ＜4840＞も、流動性向上への期待から買いが入っています。そして年末に食道がんを対象とした腫瘍溶解ウイルス「OBP-301」の承認申請が、想定通りのプロセスで進捗中と伝わったオンコリスバイオファーマ＜4588＞が人気化しています。これらは年始から出来高を伴って動いていくか楽しみですが、本当に動きが早いので「ナイアガラ」には要注意です。

そして直近のコラムでも取り上げましたが、2026年も続くAI時代。その真の主役とも言えるのは「電力」だと見ています。その膨大な電力需要を支える【原発関連】も改めて注目していきます。昨年7、9月にもピックアップした東京エネシス＜1945＞、太平電業＜1968＞、明星工業＜1976＞は、原発のメンテナンスや建設工事、保温工事などを手掛けている事もあり、実需そのものです。底強いトレンドに期待ですね。また核融合関連でも名前が挙がる「技術力の権化」としても知られる助川電気工業＜7711＞もまた、安い時に拾っておきたいと見ています。いずれも原発の再稼働議論が深まるほど恩恵を受けていきそうです。

最後はおまけで…中小企業向けITインフラ提供から、最近ではARコンテンツ制作などのマーケティング支援のスターティアHD＜3393＞への業績期待は継続。昨年のIPOであり、女性専用フィットネス運営のLOIVE＜352A＞は、ディフェンシブな側面からも個人の思惑買いを受けていきそうです。また、現場で働く人々が音声や映像をリアルタイム共有できる「Buddycom」を展開するサイエンスアーツ＜4412＞も、その成長性の高さからも、個人の思惑買いを誘っていると見ています。

はい、本当はもっと色々とご紹介したいのですが…今回は以上です。

ここ最近のわたしのブログでは、ご紹介した注目株以外にも「さなさえのひとり株1GP」として月毎の注目株をピックアップして、毎週末にその値幅を計測しています。ご興味があれば覗きに来て下さい。もちろん、株の情報以外のネタも…怖いもの見たさでもお気軽にどうぞ (笑)ではでは。Have a nice trade.

執筆者名：さなさえ

ブログ名：『さなさえの麗しき投資ライフ』《HM》