株ブロガー・さなさえ：今年の振り返り＆来年も気になるテーマ＆注目個別株はコレでっす♪【FISCOソーシャルレポーター】

※2025年12月29日19時に執筆

皆様、おはこんばんちは。2025年もいよいよカウントダウンですね。大掃除のアディショナルタイムに突入しそうな気配に、今年も「計画性」という言葉をどこかに置き忘れてきた自分を反省しつつ…それでもチャートだけは毎日欠かさずチェックしております、さなさえです。

さて、夕刊フジ主催・株1GPグランドチャンピオン大会・準優勝（21年度）の妙齢女性投資家が綴る当記事の連載も、はや154回目…今回も表題のコラムと共に、最近の注目株をご紹介していきます。

＜2025年：トランプ劇場と国策テーマに翻弄された一年＞

振り返れば、2025年はまさに「第二次トランプ劇場」の開幕と共に幕を開けましたね。1月の就任式から「米国第一主義」全開のダディ（トランプ氏）が放つ関税砲の数々…。メキシコ、カナダ、そして中国への高関税ディールには、世界中の投資家が「やめれー（涙）」と悲鳴をあげたものです。日本も「次はこっちか…？」と戦々恐々とする中、自動車株などの輸出セクターが売られたり買われたりと、まさに振り回される日々でした。

一方、ハイテク界隈では中国の「DeepSeek」ショックが走りましたね。低コスト・高性能なAIモデルの登場で「エヌビディア一強時代の終焉か！？」なんて騒がれましたが、結局はAIデータセンター向けの電力需要、ひいては「原発関連」や「変圧器関連」といったインフラ株へ資金が還流。まさに「風が吹けば桶屋が儲かる」ならぬ「AIが進化すれば電線と原発が儲かる」という、ガチンコの国策相場を目の当たりにしました。

国内に目を向ければ、石破政権が誕生、国民は失望、そして参院選で大敗。最後はその責任者である首相が散々にダダをこねながらの退陣。そして1年以上の麻生大先生のロビー活動が実り、遂に高石早苗政権の誕生。美しい日本を守りたいと願う国民は安堵。日本は株高に振れました。それまでは「ステーブルコインの解禁」や「下水道・老朽化インフラ対策」などが注目されていましたが、新たな女性総理とその政権の誕生から次世代太陽電池の「ペロブスカイト」、日米注力の「造船」などといった、日本が世界に誇れる技術へと注目が集まったようです。

来年2026年は、これらのテーマが「思惑」から「実需」へと変わっていく年。トレンドに従順についていく「ドMさ（素直さ）」を大切にしながら、しっかり稼いでいきましょうね！今回は4～6月にピックアップした銘柄の中から、来年2026年にかけても注目したい株をご紹介していきまっす♪

＜2026年にも期待したい個別株＆テーマ株！＞

まずは4月、物価高を背景にご紹介したトライアルHD＜141A＞やライフコーポレーション＜8194＞がしっかりイケメンチャートを描いていますね。特に前者のトライアルHDはAIカメラによる欠品防止やレジカートなど、人手不足に悩む小売業界に見事にマッチング。西友の子会社化と小型店舗化推進で新たな成長性に期待する向きも多そうです。

さらに5月には電力・インフラ・業績期待株をご紹介。データセンターの電力需要増で思惑買いが続く正興電機製作所＜6653＞は2021年2月の高値2615円を意識する展開になっていますね。世界シェアトップのソルダーレジスト（SR）が武器の太陽HD＜4626＞は、多様なテーマ性を持ち、ハイテクとディフェンシブを兼ね備えた「欲張りチャート」が続くかと監視継続です。音響・防災放送のプロフェッショナルでもあるTOA＜6809＞は、万博後も続く再開発や、国土強靭化による防災設備更新が追い風ですね。本業のスーツ以上に、快活CLUB（ネカフェ）やフィットネス事業が「稼ぎ頭」に変貌中のＡＯＫＩＨＤ＜8214＞もイケメンチャート継続中です。

そして同時期にご紹介していたペロブスカイト太陽電池関連には、来年も期待したいですね。K＆OエナジーG＜1663＞と伊勢化学工業＜4107＞はペロブスカイトの主原料であるヨウ素への思惑が上昇期待を誘います。コラーゲン技術からペロブスカイトの耐久性向上に寄与する素材を手掛ける意外な伏兵でもあるニッピ＜7932＞はPER、PBRで見てもまだまだ期待しちゃいたくなりますね。最後に、チャートはまだまだ「萎えなえ」ではありますが、いずれ出遅れとして動くのではと見ている、精密貼り合わせ技術で知られたフジプレアム＜4237＞、太陽電池製造装置やその回収などで思惑のエヌ・ピー・シー＜6255＞をチェックして締めておきたいと思います。

はい、本当はもっと色々とご紹介したいのですが…今回は以上です。

ここ最近のわたしのブログでは、ご紹介した注目株以外にも「さなさえのひとり株1GP」として月毎の注目株をピックアップして、毎週末にその値幅を計測しています。ご興味があれば覗きに来て下さい。もちろん、株の情報以外のネタも…怖いもの見たさでもお気軽にどうぞ (笑)ではでは。Have a nice trade.

----

執筆者名：さなさえ

ブログ名：『さなさえの麗しき投資ライフ』《HM》