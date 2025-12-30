関連記事
東証グロ－ス指数は4日ぶり反落、積極的な買いは見送り
東証グロース市場指数 883.78 -8.86／出来高 2億4303万株／売買代金 2110億円東証グロース市場250指数 675.21 -7.33／出来高 1億3491万株／売買代金 1017億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数は4日ぶり反落、東証グロース市場250指数は6日ぶり反落。値下がり銘柄数は357、値上がり銘柄数は215、変わらずは39。
前日29日の米株式市場でダウ平均は続落。年末に向けた利益確定売りが株価の重しとなった。また、ロシアのプーチン大統領がウクライナにより大統領府が攻撃されたと主張したことがわかり、和平案締結の期待後退でさらに売られ、終日軟調に推移した。
今日のグロ－ス市場は売り優勢の展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は1.77％安となった。昨日の米株式市場で主要指数が下落したことが東京市場の株価の重しとなった。また、市場では日銀による追加利上げが意識されており、バリュエーション（投資尺度）面で割高感が意識されやすい新興市場の株価の重しとなった。さらに、東証グロース市場指数は昨日までの3日続伸で2.6％を超す上げとなったことから、目先的な利益確定売りや戻り待ちの売りが出やすかった。加えて、東京市場は明日から年末年始休暇となることから、積極的な買いは総じて見送られた。一方、今日の下げは健全なスピード調整との見方もあったが、今日は積極的な買いは限定的だった。
個別では、系統用分散型蓄電池事業で業務提携発表し前日ストップ高の反動安となったWASHハウス＜6537＞、経産省事業の助成金収入約3.85億円を25年12月期営業外収益に計上すると発表し前日買われ本日は反動安となったACSL＜6232＞、東証の信用規制が嫌気されたTORICO＜7138＞、25日線が上値を阻む形となったポストプライム＜198A＞が下げた。時価総額上位銘柄では、トライアル＜141A＞やフリー＜4478＞が下落。値下がり率上位には、パワーエックス＜485A＞、アーキテクツSJ＜6085＞などが顔を出した。
一方、引き続き自家培養軟骨「ジャック」の保険適用が手掛かりとなったJ・TEC＜7774＞、引き続きTOB価格（767円）にサヤ寄せする動きとなった農業総合研究所＜3541＞、200日線を上抜け買い人気がさらに広がったTMH＜280A＞、前日まで2日連続ストップ高の買い人気が継続したいつも＜7694＞が上げた。時価総額上位銘柄では、MTG＜7806＞やノースサンド＜446A＞が上昇。値上がり率上位には、オンコリス＜4588＞、ファインズ＜5125＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 280A|ＴＭＨ | 1512| 300| 24.75|
2| 4588|オンコリス | 1384| 267| 23.90|
3| 5125|ファインズ | 900| 150| 20.00|
4| 4199|ワンプラ | 1460| 206| 16.43|
5| 469A|フィットクルー | 2869| 322| 12.64|
6| 7774|Ｊ・ＴＥＣ | 622| 47| 8.17|
7| 477A|スタートライン | 933| 70| 8.11|
8| 6522|アスタリスク | 383| 28| 7.89|
9| 9245|リベロ | 2222| 150| 7.24|
10| 4177|ｉ－ｐｌｕｇ | 1550| 104| 7.19|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 7138|ＴＯＲＩＣＯ | 427| -98| -18.67|
2| 485A|パワーエックス | 2151| -402| -15.75|
3| 198A|ポストプライム | 172| -17| -8.99|
4| 6085|アキテクツＳＪ | 276| -25| -8.31|
5| 6537|ＷＡＳＨハウス | 357| -32| -8.23|
6| 2342|トランスＧ | 305| -27| -8.13|
7| 7063|バードマン | 126| -11| -8.03|
8| 323A|フライヤー | 451| -37| -7.58|
9| 4570|免疫生物研究所 | 1895| -150| -7.33|
10| 5537|ＡｌｂａＬｉｎｋ | 2147| -148| -6.45|《SK》
