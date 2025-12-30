関連記事
12月30日本国債市場：債券先物は132円61銭で取引終了
12月30日本国債市場：債券先物は132円61銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2026年3月限
寄付132円73銭 高値132円78銭 安値132円32銭 引け132円41銭
2年 1.135％
5年 1.530％
10年 2.055％
20年 2.970％
29日の債券先物3月限は132円73銭で取引を開始し、132円41銭で引けた。
＜米国債概況＞
2年債は3.46％、10年債は4.11％、30年債は4.80％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）。
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.83％、英国債は4.49％、オーストラリア10年債は4.74％、NZ10年債は4.36％近辺で推移。（気配値）。
[本日の主要政治・経済イベント]
・23：00 米：11月CS20都市住宅価格指数（予想：前年比＋1.1％、10月：1.36％）
・23：45 米：12月MNIシカゴPMI（予想：39.8、11月：36.3）
・04：00 米：連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨（12月開催分）
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
